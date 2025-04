1. Jeśli się wahasz, zostaw to w domu!

To hasło powinno być wypisane na każdej walizce. Na wyjazdy najlepiej zabierać ubrania, które lubimy i w których dobrze się czujemy się. Zbyt dużo nowości w bagażu może zemścić się w postaci niewygodnych sandałów czy t-shirta, który przestaniemy lubić już chwilę po przyjeździe.

2. Zanim spakujesz – przymierz

Mały pokaz mody przed spakowaniem walizki to fajna zabawa i naprawdę dobry pomysł. Unikniemy wiezienia na drugi koniec świata ubrań, których nawet nie wyjmiemy z torby!

3. Kolor do koloru

Kompletując ubrania na urlop, wybierajmy je tak, by wszystkie, od stroju kąpielowego po sweter i sandały, tworzyły zgraną kolorystycznie ekipę. Albo pójdźmy o krok dalej i postawmy na monochromatyczną walizkę. To ułatwi nam tworzenie urlopowych kreacji na każdą okazję i pogodę, zawsze w dobrym stylu i bez ryzyka ubraniowej wpadki.

4. Sukienka dobra na wszystko

Pasuje wszędzie – i na spacer po plaży, i na wieczorne party – w zależności od dodatków. Jeśli nie jesteśmy pewne pogody, wrzućmy do walizki wąskie spodnie bądź legginsy i mamy gotową kreację na zimniejszy dzień.

5. Bezpiecznie, znaczy w opakowaniu

Jeśli chcemy uniknąć walizkowej wpadki, włóżmy ubrania do plastikowych torebek. To zajmuje niewiele czasu, a w 100 procentach eliminuje ryzyko wybrudzenia sukienki żelem pod prysznic lub co gorsza balsamem brązującym.

6. Torba czy plecak?

Plażowe lwice, kochające wylegiwanie się z kolorowym drinkiem w ręku, powinny wybrać lekki, pakowny koszyk, który pomieści wszystkie plażowe akcesoria: olejek do opalania, ręcznik, pareo, kolorowy magazyn i telefon z darmową aplikacją polki.pl…Fanki aktywnego wypoczynku z aparatem fotograficznym w jednym ręku i przewodnikiem turystycznym w drugim uznają wyższość modnego i wygodnego plecaka.

