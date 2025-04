Buty

Buty są najważniejszym elementem sportowej garderoby – na sklepowych półkach znajdziesz opisy, do jakiego rodzaju sportu buty nadają się najlepiej – jedne będą doskonałe na jogę, a inne do biegania. Buty muszą być przede wszystkim wygodne, dobrze dopasowane i przewiewne. Jeżeli szukasz uniwersalnego obuwia, najlepsze będą te z opisem: running lub training, które doskonale sprawdzą się na większości przyrządów do ćwiczeń. Kupując sportowe buty warto zwrócić uwagę na materiał, z jakiego zostały wykonane – najlepsza będzie gruba, przewiewna bawełna, którą bardzo łatwo jest wyprać w pralce. Najlepsze będą buty z wyjmowaną wkładką i na niezbyt grubej podeszwie, najlepiej amortyzowanej. Buty na bardzo grubym podkładzie „ujędrniającym” uda nadają się jedynie dla osób z doskonałym poczuciem równowagi i idealnym błędnikiem, dlatego jeżeli dopiero zaczynasz ćwiczenia, lepiej wybierz lekkie, idealnie dopasowane buty.

Kostiumy

Na siłowni zazwyczaj królują szare, bawełniane dresy, ale jeżeli chcesz wyglądać profesjonalnie i modnie, a do tego czuć się komfortowo, wybierz jednokolorowy kostium z oddychającej, syntetycznej tkaniny, najlepiej termoaktywnej. Pamiętaj, że dobrej jakości stroje sportowe – z materiału innego niż bawełna – najlepiej kupować w autoryzowanych sklepach – wtedy masz pewność, że „magiczne” właściwości tkaniny to nie tylko pisana enigmatycznym językiem informacja na metce. Pamiętaj, żeby unikać nadruków – bardzo szybko znikną podczas częstego prania. Wybieraj stroje jednokolorowe, raczej w ciemnych odcieniach, bez kontrastowych elementów – unikniesz ryzyka ich zafarbowania. Strój sportowy musi być przede wszystkim wygodny – nie może krępować twoich ruchów, musi być dopasowany do Twojej sylwetki i rodzaju ćwiczeń, jakie będziesz wykonywać. Bardzo dobrze sprawdza się koszulka typu bokserka – dzięki odkrytym plecom i mocno wyciętym ramionom unikniesz przegrzania. Unikaj strojów z dużą ilością dodatkowych elementów, takich jak guziki, paski, suwaki i cekiny – mogą utrudniać ćwiczenia.

Bielizna

Odpowiednia bielizna to podstawa dobrego samopoczucia na siłowni. W swojej szafie koniecznie powinnaś mieć bezszwowy, sportowy biustonosz, który nie będzie krępował Twoich ruchów i jednocześnie podnosił Twój komfort. Dla kobiet z bardzo małym biustem dobrym rozwiązaniem są krótkie, termoaktywne koszulki ze sztucznych materiałów, pozbawione fiszbinów i regulowanych pasków, które mogą nieprzyjemnie podrażnić ciało podczas wysiłku - ale tylko wtedy, gdy wewntątrz mają wbudowany stanik. Kobiety z większym biustem nie powinny jednak rezygnować ze sportowego stanika.

Zabudowane, elastyczne szorty lepiej sprawdzą się na siłowni niż koronkowe springi – pamiętaj, że strój przede wszystkim nie może krępować Twoich ruchów!

Torba

Bardzo ważnym elementem sportowego stroju jest duża, pojemna torba, w której będziesz mogła zmieścić ręcznik, zmianę bielizny, buty i bardzo dużo innych, niezbędnych drobiazgów. Wybieraj te, które są wykonane z bawełny – tak jak buty i kostium z pewnością bardzo często będziesz prała ją w pralce. Najlepsze będą ciemne kolory, bez jasnych haftów czy nadruków. Wybieraj torby, które mają minimum trzy kieszenie – łatwiej będziesz mogła oddzielić rzeczy brudne od czystych, co ułatwi kwestię prania. Torba nie może być zbyt duża – przed jej zakupem zorientuj się, jak duże są szafki w przebieralni – dzięki temu unikniesz nerwowego upychania ogromnego „bagażu” w niewielkiej przestrzeni. W sklepach sportowych szukaj toreb z wygodnymi, usztywnianymi rączkami – torba powinna mieć też pasek to przewieszenia jej przez ramię. Ciekawym rozwiązaniem jest amortyzowanie uchwytów za pomocą żelowej wkładki.