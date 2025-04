Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązują pewne standardy ubioru, których warto się trzymać. Strój ma wtedy naprawdę wielkie znaczenie - powie o tobie, zanim zaczniesz opowiadać o swoim doświadczeniu. Rekruter nie zna cię osobiście, a decyzję o przyjęciu do pracy podejmuje na podstawie kilkunastominutowej rozmowy. Dlatego, jeśli chcesz zrobić jak najlepsze wrażenie i dostać wymarzoną posadę, dobrze jest znać podstawowe zasady biznesowej etykiety, które uchronią cię przed popełnieniem faux-pas.

Reklama

Spis treści:

Styl

Strój na rozmowę kwalifikacyjną powinien być przede wszystkim klasyczny, schludny, elegancki, wpisywać się w dress code firmy i być adekwatny do stanowiska, na jakie aplikujesz. Nie oznacza to jednak, że jeśli firma nie narzuca pracownikom ściśle określonego stylu, ty masz przyjść ubrana casualowo. Wręcz przeciwnie, zachowaj profesjonalizm.

Starając się o pracę na stanowisku dyrektorskim lub menadżerskim wskazany jest elegancki, biznesowy strój. Niezawodny okaże się dobrze skrojony damski garnitur lub elegancka sukienka midi. Jeśli natomiast aplikujesz do działu kreatywnego (np. stylistka, fotograf), możesz pozwolić sobie na nieco więcej, wciąż jednak zachowuj pewne standardy. Dobrze wypadnie stylizacja w stylu smart casual.

Kolory

Strój na rozmowę o pracę powinien być w utrzymany w stonowanej, neutralnej kolorystyce. Czarny, granatowy, szary i biały zawsze się obronią. W cieplejszych miesiącach możesz zdecydować się również na beż. Unikaj natomiast żywych, neonowych odcieni.

Odmładzające kolory: 5 odcieni, dzięki którym oszukasz metrykę

Fasony

Stawiaj na ponadczasowe, klasyczne fasony np. gładka, ołówka spódnica, sukienka midi z krótkim rękawem lub 3/4, cygaretki lub proste, garniturowe spodnie. Zrezygnuj natomiast z głębokich dekoltów, odsłoniętych ramion, długości mini, prześwitów i ekstrawaganckich detali, np. widocznego logo lub błyszczących guzików. Zwracaj uwagę również na dopasowanie ubrań do sylwetki. Nie mogą być zbyt obcisłe ani zbyt luźne.

Materiały

Na rozmowę kwalifikacyjną wybieraj ubrania wykonane z dobrej jakości materiałów, najlepiej z bawełny, wełny lub jedwabiu. Zachowają swój nienaganny wygląd podczas całego spotkania, a ty będziesz czuła się komfortowo.

Dodatki

Dużą rolę w stylizacji odgrywają również dodatki. Powinny być skromne i eleganckie. Wybierz prostą torebkę, do której zmieścisz wszystkie potrzebne dokumenty oraz eleganckie czółenka, zakrywające pięty i palce. To bardzo ważne — nawet jeśli masz spotkanie w słoneczny, upalny dzień, zakryte buty to podstawa. Obcas nie powinien być zbyt wysoki, maksymalnie 8 cm. W kwestii biżuterii również zachowaj minimalizm. Dobrze wypadną małe diamenciki w uszach lub drobne, złote kółka, delikatna bransoletka i łańcuszek. Nie zapomnij też o zegarku.

Modne dodatki na wiosnę i lato 2022 - 6 elementów, które mają status hitu

Makijaż i reszta

Ubrania i dodatki to jednak nie wszystko. Istotny jest też makijaż, fryzura i manicure. Make-up powinien być nienachalny, precyzyjny, najlepiej utrzymany w stylu „make-up no make-up”. Włosy czyste, elegancko upięte lub związane w kucyk, natomiast dłonie wypielęgnowane i ze starannie zrobionym manicure. Niezawodne będą paznokcie pomalowane w odcieniach nude, czerwone lub klasyczny french.

Inaczej ubierzesz się na rozmowę kwalifikacyjną latem, inaczej zimą. To, na co warto zwrócić uwagę to detale. Nawet, kiedy na dworze upał, miej zakryte buty i nie zapomnij o rajstopach, gdy decydujesz się iść na spotkanie w sukience lub w spódnicy. Wtedy możesz sobie również pozwolić na stylizacje w jasnych kolorach, np. karmelowym lub écru.

Zimą natomiast, wybieraj ubrania w ciemnych barwach. Świetnie wypadną czarne, granatowe lub ciemnoszare stroje. Całość uzupełnij czarnymi czółenkami lub skórzanymi botkami na obcasie. Jako okrycie wierzchnie wybierz klasyczny, wełniany płaszcz do kolan.

Reklama

Czytaj także:

Szafa kapsułowa, czyli szafa minimalistki - jak stworzyć i co powinno się w niej znaleźć?

Marynarki oversize wiosna-lato 2022: 4 inspiracje na modny i stylowy look