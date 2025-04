Na obronie pracy magisterskiej, podobnie jak na rozmowie kwalifikacyjnej, obowiązuje specjalny dress code. Strój powinien być elegancki i schludny. To nie jest czas na modowe eksperymenty, dlatego minimalizm i prostota to wytyczne, którymi powinnaś się kierować.

Reklama

Spis treści:

Ołówkowa sukienka to klasyka. Wybieraj proste fasony, pozbawione błyszczących elementów, prześwitów i wyrazistych wzorów. W tym dniu najlepsza okaże się czarna, granatowa lub szara kreacja o długości do kolan, z dekoltem w serek lub w łódkę. Dobierz do niej zakryte czarne lub beżowe czółenka. Zrezygnuj z wysokich szpilek i postaw na bezpieczną wysokość max. 8 cm. Całość uzupełnij elegancką torebką na ramię i minimalistyczną biżuterią. Dobrze wypadną np. klasyczne perełki.

fot. Sukienka Ralph Lauren, cena: 649 zł /materiały prasowe

Dobrym wyborem na obronę pracy magisterskiej będzie też damski garnitur. Wybieraj komplety w stonowanych, neutralnych kolorach np. granatowy, czarny, szary lub w kolorach ziemi. Pod spód możesz założyć białą koszulę lub jedwabny, gładki top.

Modne garnitury na wiosnę 2022: 6 top fasonów, które założysz do biura i na randkę

fot. Garnitur Massimo Dutti; marynarka cena: 699 zł; spodnie cena: 349 zł/materiały prasowe

Ołówkowa spódnica połączona z koszulą lub kopertową, elegancką bluzką to ponadczasowy zestaw, który zawsze zdaje egzamin podczas takich uroczystości. Ważne jednak, aby całość była idealnie dopasowana — koszula dobrze układała się na biuście oraz w ramionach, a spódnica nie była zbyt opięta.

fot. Koszula Mango, cena: 99 zł; spódnica Top Secret cena: 79, 99 zł; szpilki Gino Rossi, cena: 329,99 zł/materiały prasowe

Oprócz schludnego stroju, istotna jest również cała reszta: makijaż, fryzura oraz dodatki. Make-up na obronę pracy magisterskiej powinien być naturalny i tylko delikatnie podkreślać naszą urodę. Zrezygnuj z kreski na powiekach i mocno podkreślonych ust. Włosy możesz pozostawić rozpuszczone, związać lub elegancko upiąć. Zadbaj również o manicure. Najlepiej będą się prezentować paznokcie w odcieniach nude, pastelowym różu lub ponadczasowy french.

Reklama

Czytaj także:

Garnitury na komunię 2022: 6 modnych kompletów z popularnych sieciówek

Stylizacja na chrzciny: 3 modne inspiracje na uroczystość