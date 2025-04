Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami (to już za miesiąc!), dlatego warto już teraz zastanowić się nad odpowiednio dopracowaną kreacją na uroczystość. A ta, jak wiemy, wymaga specjalnego dress code'u. Preferowane są eleganckie, stonowane stylizacje. Możesz zdecydować się na stylizację na komunię 2022 ze spodniami lub jeśli wolisz bardziej standardowo — poszukać z tej okazji stylowej sukienki.

Reklama

Komunie są organizowane, kiedy wiosna jest w pełnym rozkwicie, dlatego nawiązując do cieplejszych i słonecznych dni, dobrym wyborem będzie sukienka w kwiaty. Nadruk można interpretować na wiele sposobów. Masz do wyboru — wyraziste, większe motywy po urocze, mniejsze nadruki. Romantyczne, kobiece i jednocześnie niepozbawione elegancji. Nie ma bardziej oczywistego miesiąca na tego typu kreacje. Sukienki w kwiaty na komunię, które znalazły się naszej liście doskonale będą pasować do klimatu przyjęcia.

Spis treści:

Decydując się na krótką sukienkę na komunię, rozglądaj się za prostymi fasonami. W tym dniu dobrze wypadnie kreacja z kwiatowym motywem w kolorze złamanej bieli, która jest do kupienia w sklepach Zara. Krótka długość zrównoważona jest pudełkowym, minimalistycznym krojem. Dobierz do niej dodatki np. w kolorze nude.

Makijaż na komunię 2022: 4 modne inspiracje na okolicznościowy make-up

fot. Krótka sukienka z motywem kwiatowym ZARA, cena: 199 zł/materiały prasowe

Długa, zwiewna, szyfonowa sukienka z metką H&M utrzymana jest w romantycznym stylu. Możesz pozostawić ją luźno w oryginalnej wersji lub spiąć szerokim paskiem w talii.

fot. Długa, szyfonowa sukienka w pastelowych kolorach H&M, cena: 139 zł/materiały prasowe

Żakardowa sukienka o pudełkowym kroju, która znalazłyśmy w sklepie & Other Stories to kolejna propozycja na krótką, elegancką kreację na komunię 2022. Pastelowe kolory idealnie wpisują się w wiosenny klimat.

Fryzury na komunię 2022 dla mamy: inspiracje dla krótkich i długich włosów

fot. Krótka sukienka z dekoltem na plecach &Other Stories, cena: ok. 420 zł/materiały prasowe

Jeszcze więcej kwiatów? Długa, kopertowa sukienka z kwiatowym motywem XL z Mango zachwyca wszystkim — zestawieniem kolorystycznym, krojem, długością. Załóż do niej proste sandałki na obcasie.

fot. Długa sukienka z bufiastymi rękawami Mango, cena: 299 zł/materiały prasowe

Zamiast niebieskiego wolisz odcienie czerwieni? Jeżeli spodobała ci się propozycja wyżej, ta ze sklepu Morgan też przypadnie Ci do gustu. Podobny fason, ale utrzymana w innej tonacji. Założysz na komunię, jak i na letnie, wieczorne wyjścia.

fot. Długa, elegancka sukienka w kwiaty z dekoltem w serek Morgan, cena: 439 zł/materiały prasowe

Czytaj także:

Jak się ubrać na komunię 2022? 3 gotowe stylizacje na uroczystość

Reklama

Sukienki na komunię 2022 dla chrzestnej: 5 modnych kreacji na uroczystość do 250 zł