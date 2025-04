Garnitur na komunię to świetna alternatywa dla klasycznej sukienki. Łatwy w stylizacji, praktyczny i wygodny, co jest szczególnie ważne, kiedy musimy spędzić w stroju kilka godzin. Niezależnie od roli, jaką będziesz pełnić na uroczystości — jesteś mamą dziecka, chrzestną czy idziesz jako gość, stylowy komplet będzie dobry wyborem. Garnitury damskie to też jeden z przewodnich trendów w sezonie wiosna-lato 2022, dlatego bądź pewna, że cała stylizacja będzie bardzo na czasie. Zainspirowane projektami największych domów mody, znalazłyśmy zestawy, które idealnie sprawdzą się komunię 2022.

Garnitur w kolorze złamanej będzie prezentował się niezwykle świeżo i elegancko. Całość możesz utrzymać w stonowanych barwach, dobierając do niego dodatki w odcieniach brązu, beżu lub w kolorze złota, albo przełamać mocnym akcentem np. mini torebką w kolorze fuksji.

Jak się ubrać na komunię 2022? 3 gotowe stylizacje na uroczystość

fot. Garnitur Zara; marynarka cena: 399 zł, spodnie cena: 249 zł/materiały prasowe

Pastelowe kolory na stałe wpisały się już w wiosenne trendy, dlatego ten lawendowy komplet będzie strzałem w dziesiątkę. Założysz teraz i w przyszłym roku. Modny garnitur na komunię 2022 w tym stylu znalazłyśmy w Zarze. Dopasowane, długie spodnie doskonale przełamuje luźna, dwurzędowa marynarka. Pięknie będzie współgrał z dodatkami w kolorze srebra, np. błyszczącą, małą kopertówką i prostymi sandałami na szpilce.

fot. Garnitur Zara; marynarka cena: 249 zł; spodnie cena: 139 zł/materiały prasowe

Lniany, granatowy garnitur imitujący denim to kolejna modna propozycja na komunię 2022. Pod spód załóż gładki, jedwabny top w białym lub beżowym kolorze. Mimo ciemnego koloru, ze względu na wysokiej jakości materiał, z którego jest wykonany, na sylwetce prezentuje się niezwykle lekko.

Fryzury na komunię 2022 dla mamy: inspiracje dla krótkich i długich włosów

fot. Garnitur Massimo Dutti; marynarka cena: 599 zł; spodnie cena: 349 zł/materiały prasowe

Garnitur w morskim kolorze doskonale wpisze się w klimat uroczystości. Zachowuje balans między trendami, a obowiązującym w tym dniu dress codem. Samą marynarkę z powodzeniem wykorzystasz też później w codziennych stylizacjach. Świetnie wypadnie z niebieskimi jeansami lub białymi spodniami pallazzo.

fot. Garnitur Reserved; marynarka cena: 199 zł, spodnie: 119,99 zł/materiały prasowe

Sezonem wiosna-lato 2022 rządzi kratka i to w każdym możliwym wydaniu. Garnitur najlepiej wpisujący się w trend znalazłyśmy w Zarze. Ponadczasowy, elegancki i z dłuższą datą ważności.

fot. Garnitur Zara; marynarka cena: 279 zł, spodnie: 169 zł/materiały prasowe

Kwiaty to motyw przewodni wiosny i jeden z najpopularniejszych wzorów, jaki przewijał się na wybiegach. Zamiast drobnej łączki, teraz stawiamy na wyraziste motywy. Garnitur, który znalazł się w ofercie H&M to kombinacja największych trendów: jasny kolor, oversize'owy krój i kwiatowy deseń w pastelowych barwach.

fot. Garnitur H&M; marynarka cena: 149,99 zł; spodnie cena: 129,99 zł/materiały prasowe

