Upiorny miesiąc oficjalnie nadszedł. I chociaż do halloweenowej imprezy jest jeszcze trochę czasu, warto już teraz pomyśleć o kostiumie na ten mroczny wieczór. Niektóre upiorne stroje, takie jak wiedźmy, szkielety czy zombie, nigdy nie wyjdą z mody, ale w tym roku możesz podejść do tematu inaczej, z przymrużeniem oka i zaskoczyć wszystkich kostiumem w nowoczesnym wydaniu. Pomyśl, tylko — możesz być, kim tylko zechcesz — Barbie, księżniczką Disneya lub gwiazdą z czerwonego dywanu…

Żeby zrobić szum na imprezie, nie musisz kupować kreacji dedykowanej specjalnie Halloween. Oryginalny strój stworzysz też, bazując na klasycznych ubraniach z sieciówek. Grunt to odpowiednie uzupełnienie — akcesoria, fryzura i make-up naprawdę dużo mogą. Aby ułatwić ci zadanie, zajrzałyśmy na strony popularnych marek i wybrałyśmy 5 sukienek na Halloween, z którymi stworzysz ciekawy look, a przy okazji założysz je też później.

Styl barbiecore jest teraz mocno na czasie, więc co powiesz, żeby w halloweenowy wieczór być słodką, uśmiechniętą blondynką? Wywołasz wśród znajomych jeszcze większe poruszenie, gdy twój codzienny styl nie ma z Barbie nic wspólnego. To jedna z najprostszych stylizacji. Wskocz w ultra krótką, lśniącą mini, dodaj różowe szpilki, cekinową małą torebkę, doklej sztuczne rzęsy, załóż niebieskie soczewki, zakręć włosy na papiloty i pomaluj usta pomadką w soczystym różu. Aha, nie zapomnij o rumieńcach!

Możesz nie mieć wehikułu czasu, który przeniesie cię do szalonych lat 90., kiedy rządziły dziewczyny ze Spice Girls, ale zawsze możesz przenieść się do tamtych czasów w halloweenowy wieczór i zamienić się w jedną z szalonych Spicetek. Co powiesz na Geri Halliwell? Załóż niebieską, błyszczącą sukienkę, białe trampki na platformie, obsyp się brokatem i zrób dwa kucyki.

A może tak dopasowana midi z farbowaniem? Możesz stworzyć z nią upiorną stylizację, zakładając martensy i robiąc futurystyczny makijaż oka (wypróbuj trend #antimascara), lub bardziej seksowny — wtedy wskocz w wysokie szpilki i pomaluj się w stylu Megan Fox.

Chcesz oczarować wszystkich? W Halloween bądź Audrey Hepburn. Do tego potrzebna ci będzie czarna sukienka i odpowiednie akcesoria. Dodaj duże okulary przeciwsłoneczne, naszyjnik ze sztucznych pereł, tiarę i rękawiczki operowe.

Strój na Halloween może być też uroczy i romantyczny, a w tej długiej, różowej, balowej sukni poczujesz się jak księżniczka Disneya. Zrób najpiękniejszy makijaż, efektowny kok, załóż błyszczącą biżuterię i nie zapomnij o pantofelkach.

