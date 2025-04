Połowa listopada na nami, co oznacza, że czas poważnie pomyśleć o stylizacji na tę magiczną, andrzejkową noc. Bez względu na to, jakie masz plany, wślizgnij się w coś wyjątkowego, w czym poczujesz się jak gwiazda. Wtedy wszystko dozwolone, nie ma ograniczeń.

Reklama

To idealny moment, żeby ubrać się w cekiny od stóp do głów i obsypać się brokatem lub założyć coś odważnego i przyciągającego uwagę. Całą stylizację dopełnij modną fryzurą (fryzura na andrzejki 2023), imprezowym manicure (paznokcie na andrzejki 2023) oraz makijażem.

Jak się ubrać na andrzejki 2023? Odkryj 3 gotowe zestawy w imprezowym klimacie, które będą świetną inwestycją.

Spis treści:

Nigdy nie pomylisz się z satynową mini slip dress. To must have w garderobie — zawsze działa. Możesz stylizować ją na tysiące sposobów. Na andrzejki 2023 sparuj z cekinową marynarką, botkami na szpilce z dopasowaną cholewką (możesz zamienić na kozaki za kolano), lśniącymi kolczykami i małą kopertówką. Aby dodać jeszcze więcej blasku, pomaluj powieki srebrnym cieniem.

Sukienka na jesienne wesele: 8 modnych, eleganckich kreacji w każdym stylu

fot. Cekinowa marynarka Patrizia Pepe, cena: ok. 2000 zł; Sukienka Love & Hate, cena: 249 zł; Tekstylne botki na obcasie, cena: 149 zł; Kolczyki Swarovski, cena: 596 zł; Kopertówka Kazar, cena: 299 zł; Cienie do powiek Kiko Milano, cena: 53 zł/materiały prasowe

Nie lubisz cekinów i błysku? Postaw na efektowny top z maxi kokardą w ognistym kolorze i czarne spodnie z szeroką nogawką. Całość uzupełnij szpilkami, małą torebką zdobioną koralikami i kolczykami z perełek. Chcąc wzmocnić ten szykowny i zmysłowy look, usta muśnij czerwonym błyszczykiem np. bestsellerowym Addict Lip Maximizer Gloss marki Dior.

Modne bluzki damskie jesień-zima 2023/2024: 9 trendów, których nie możesz przegapić

fot. Top z kokardą H&M, cena: 189,99 zł; Spodnie Anna Field (Zalando), cena: 169 zł; Czarne szpilki WOJAS, cena: 399 zł; Kolczyki srebrne z perłami YES, cena: 219 zł; Torebka & Other Stories, ok. 300 zł, Błyszczyk do ust Addict Lip Maximizer, Dior, cena:209 zł/materiały prasowe

Jeśli natomiast wolisz bardziej swobodnie, świetnym wyborem na andrzejki 2023 będą niebieskie jeansy z wysokim stanem i prostą nogawką połączone z cekinowym topem. Do tego duże, srebrne kolczyki koła, kopertówka z połyskiem, sandały i jesteś gotowa do wyjścia. Stylizacja modna, bardzo wygodna i wszechstronna. Sprawdzi się też po sezonie np. na randkę.

Modne spodnie damskie jesień-zima 2023/2024: 12 trendów, których nie możesz przegapić

fot. Cekinowy top SHEIN, cena: 55 zł; Jeansy The Odder Side, cena: 549 zł; Sandały na obcasie Mango, cena: 139,99 zł; Brokat do ciała i włosów NYX, cena: ok. 34 zł; Torebka metalowa Mango, cena: 199 zł; Kolczyki koła Ania Kruk, cena: 149 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Jesienne stylizacje 2023: 5 modnych zestawów na rześkie dni

Modne sukienki jesień-zima 2023/2024: 8 największych trendów z wybiegów