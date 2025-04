Mamy listopad, a to oznacza jedno: andrzejki na horyzoncie. Magiczna noc wróżb z 29 na 30 listopada to świetna okazja do zabawy i spotkań w gronie najbliższych. Można świętować je na wiele sposobów — pląsać na klubowym parkiecie do białego rana, pójść na kolację, bawić się na domówce lub sączyć koktajle w ulubionym barze. Gdziekolwiek jednak się nie wybierasz, jedno jest pewne — w andrzejkową noc warto zabłysnąć. Jest jak mini sylwester, dlatego lśniące kreacje i wszystko, co migocze, jest bardzo pożądane. Wskocz w cekinową sukienkę, wysokie szpilki i pomaluj powieki ultrabłyszczącym cieniem, nawet jeśli zamierzasz spędzić wieczór na kameralnej kolacji u znajomych. Nie masz takiej? Zobacz nasz przegląd sukienek na andrzejki 2022 i wybierz swoją ulubioną.

Gdy jednak szukasz innego pomysłu na andrzejkowy strój, też mamy coś dla ciebie. Przeszukałyśmy konta popularnych dziewczyn na Instagramie i wybrałyśmy proste, ale efektowne imprezowe looki w każdym stylu.

Jak się ubrać na andrzejki 2022? Odkryj 5 modnych i łatwych do odtworzenia stylizacji, które zapewniają maxi efekt.

Spis treści:

Cekinowa mini i czarna koszula — prosty, elegancki i uniwersalny duet, który zawsze zdaje egzamin. Uzupełnij go botkami na szpilce lub klasycznymi czółenkami, kopertówką i błyszczącą biżuterią. Dla jeszcze większego efektu, możesz założyć brokatowe rajstopy.

Kontynuując temat błysku — zainspiruj się jedną z najsławniejszych it-girl Leonie Hanne i wślizgnij się w metaliczne spodnie i puszystą górę. Ekstrawagancki, odważny, ale o to właśnie w tym wszystkich chodzi. Alternatywnie, możesz założyć basic'owy gładki top na ramiączkach.

W propozycjach na andrzejkową kreację nie mogło zabraknąć klasyka — czarnej slip dress. Jest niezawodna. W zależności od dodatków, stworzysz z nią outfit na każdą okazję. Działa na biurowych korytarzach i na klubowym parkiecie. W andrzejkową noc, uzupełnij ją migoczącą biżuterią, na ramiona zarzuć szeroką marynarkę i obowiązkowo wskocz w szpilki.

Nie masz pomysłu, jak się ubrać na andrzejki 2022? Wyjmij z szafy swoje ulubione jeansy i zestaw je z błyszczącym topem. Prosty, ale bardzo wszechstronny zestaw. Sprawdzi się, gdy planujesz szaleć w klubie, na kolacji i na domówce u znajomych. Dodaj mu mocy efektowną fryzurą i dodatkami.

Szeroka marynarka, wyglądająca jak pożyczona z szafy chłopaka to must have każdej fashionistki. Można nosić ja na okrągło, od zmierzchu do świtu. Idąc na koktajl, załóż ją solo i uzupełnij paskiem w talii, szpilkami i błyszczącymi akcesoriami.

