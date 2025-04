Wybierasz się na urlop? Po spakowaniu walizki (Co spakować na wakacje ? Lista rzeczy na wyjazd, o których nie możesz zapomnieć) następną sprawą, o której powinnaś pomyśleć, jest strój do samolotu. Niezależnie od tego, czy czeka cię długi, kilkunastogodzinny lot, czy spędzisz na pokładzie maksymalnie 2 godziny, kluczowa jest wygoda. To jednak wcale nie oznacza, że jedynym, słusznym wyborem do samolotu będzie przytulny dres. Pewnie, to jedna najlepszych opcji (działa zarówno latem, jak i zimą), ale w podróży doskonale sprawdzą się też m.in. spodnie z szeroką nogawką, oversizowe koszule i swetry.

Reklama

Jak więc najlepiej ubrać się do samolotu? Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, jak stworzyć modny i wygodny zestaw, w którym nawet po kilku godzinach spędzonych w chmurach będziesz wyglądać świetnie.

Spis treści:

Oto kilka ogólnych wskazówek, jak się ubrać do samolotu.

Wygodne ubrania



Wybierz luźne, elastyczne ubrania uszyte z oddychających tkanin. Latem idealnie sprawdzą się naturalne materiały np. bawełna i len, a także luźna dzianina. Unikaj za to materiałów syntetycznych, takich jak nylon i poliester.

Zrezygnuj również z ciasnych spodni (rurki zamień na jeansy z luźną nogawką np. wide leg lub boyfriendy), obcisłych sukienek, spódnic, szortów czy gorsetów, które będą ograniczać ruchy i powodować dyskomfort podczas długich godzin spędzonych w samolocie. Postaw na legginsy, szerokie koszule, bluzy i swetry.

Dresy polskich marek - 5 najładniejszych kompletów, które pokochasz za jakość i wygodę

Warstwowy strój



Temperatura w kabinie samolotu może się wahać (od dusznej do arktycznej), dlatego stawiaj na warstwowy strój. Możesz założyć top lub luźny t-shirt, a na to zarzucić np. jeansową kurtkę, sweter lub bluzę. Dzięki temu, będziesz mogła dostosować się do zmieniających warunków w trakcie lotu.

Wygodne buty



Na chwilę zapomnij o szpilkach, koturnach, sandałach wiązanych wokół kostki i długich kozakach. Do samolotu wybierz wygodne buty. Najlepiej sprawdzą się sneakersy, trampki, slip-ony lub klapki na grubszej podeszwie (latem).

Modne buty wiosna-lato 2023: 12 trendów, które zdominowały wybiegi

Postaw na minimalizm



Unikaj nadmiernie zdobionych ubrań lub warstw biżuterii — mogą powodować problemy podczas kontroli bezpieczeństwa. Wybierz proste i łatwe do zdejmowania ubrania, które ułatwią ci przechodzenie przez bramki.

Podróżując samolotem w wakacje, zrezygnuj z krótkich spodenek, sukienek i spódnic mini. Chociaż na zewnątrz jest upał, w samolocie temperatura może być bardzo niska. Dodatkowo, może to być niezgodne z regulaminem linii lotniczych.

Super alternatywą będą kolarki. Łącząc je z obszerną bluzą i sneakersami osiągniesz modny i wygodny look. Inną opcją jest lniana koszula w parze z jeansami boyfriend. Możesz nosić ją solo lub założyć pod spód top na ramiączkach spaghetti.

Letnia stylizacja do samolotu z bluzą i kolarkami

fot. Bluza La Mania (modivo.pl), cena: 469 zł; krótkie legginsy H&M, cena: 29,99 zł; Sneakersy New Balance 530 (zalando.pl), cena: 599 zł; skarpety wysokie ZOOKSY (modivo.pl), cena: 18,99 zł; Plecak FJALLRAVEN RE-KANKEN, cena: 510 / materiały prasowe

Letnia, elegancka stylizacja do samolotu z koszulą lnianą i jeansami boyfriend

fot. Jeansy ZARA, cena: 49,99 zł; Lniana koszula oversize H&M, cena: 129,99 zł, Okulary The Odder Side, cena: 669 zł; Torba Proenza Schouler White Label (zalando.pl), cena: 2 369 zł; Klapki H&M, cena: 79,99/materiały prasowe

Podróżowanie zimą jest bardziej wymagające. W chłodniejszych miesiącach, na podkładzie idealnie sprawdzi się dres lub jeansy z prostymi, szerokimi nogawkami wide leg sparowane z ciepłym golfem. Obie stylizacje uzupełnij torbą shopper, do której wrzucisz wszystkie niezbędne rzeczy.

Zimowa stylizacja do samolotu — dresowy komplet

fot. Bluza La Mania, cena: 449 zł; Spodnie dresowe La Mania, cena: 319 zł, Wełniany płaszcz oversize PARINE, cena: T0orba na zakupy JOOP (zalando.pl), cena: 1 029 zł; Botki UGG, cena: 769 zł; Szalik Polo Ralph Lauren (breuninger.pl), cena: 519 zł/materiały prasowe

Zimowa stylizacja do samolotu z golfem i jeansami wide leg

fot. Spodnie wide leg Stradivarius, Golf H&M, cena: 399 zł; Botki ZIGN (zalando.pl), cena: 359 zł; Kurtka Marc O’Polo (breuninger.pl), cena: 1 690 zł, Torba shopper Marc Jacobs (breuninger.pl), cena: 3 325 zł; Kolczyki srebne koła YES, cena: 129 zł/materiały prasowe

Czytaj także:

Strój na festiwal: 3 gotowe stylizacje, w których na pewno wyróżnisz się z tłumu

Stylizacje na plażę: 3 gotowe zestawy, które przeniosą twój look na wyższy poziom