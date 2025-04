Impreza w stylu lat 80. jest świetnym pomysłem, nie tylko w okresie karnawałowym. Możemy w tym klimacie świętować urodziny, zakończenie szkoły lub ważny moment w życiu. Taka sentymentalna podróż do przeszłości to frajda dla każdego. Na pewno zapadnie wszystkim gościom w pamięci i będą ją wspominać z uśmiechem na ustach przez wiele lat.

Organizując imprezę w stylu lat 80., zadbaj o każdy szczegół, Od dekoracji mieszkania, klimatycznej zastawy i dań po playlistę z największymi hitami disco, fryzurę, makijaż i przede wszystkim – strój.

Wbrew pozorom skompletowanie oszałamiającej stylizacji w stylu lat 80. nie jest takie trudne. Wiele trendów powróciło do łask, więc ubrania i akcesoria nawiązujące do tamtej estetyki znajdziesz w większości sklepów. Dobrym pomysłem będzie też wizyta w second handzie – są tam prawdziwe perełki za grosze.

Za czym się rozglądać? Moda lat 80. była oldchoolowa, więc nie obawiaj się ekstrawaganckich krojów, energetycznych kolorów i błysku. Cekiny, brokat i inne świecidełka były hitem. Oprócz tego, rządził też styl rockowy i hip-hop.

Super przebraniem na imprezę w stylu lat 80. jest stylizacja inspirowana Jane Fondą z jej kultowych filmów z aerobikiem. Neonowe body, legginsy, dłuższe, białe skarpetki, kolorowa opaska lub plastikowy daszek, sneakersy i duże kolczyki koła to wszystko, czego potrzebujesz.

fot. Jak się przebrać na imprezę w stylu lat 80.? Fitnessowa stylizacja/Adobe Stock, yuliiapedchenko

Inną propozycją na przebranie na imprezę w stylu lat 80. jest strój disco. Chodzi tu o błysk i kolor. Dobrym wyborem będzie m.in. cekinowy kombinezon lub sukienka, welurowe legginsy, tiulowa spódnica, świecąca bluzka. Do tego obowiązkowo szpilki na platformie lub sneakersy na koturnie. Nie zapomnij też o ekstrawaganckim makijażu i fryzurze. Wytuszuj rzęsy, powieki pomaluj na niebiesko, usta podkreśl różową szminką, a włosy mocno natapiruj i utrwal lakierem.

W latach 80. dużą popularnością cieszył się również styl rockowy. Postaw na skórzaną, oversizową ramoneskę z ćwiekami, luźny T-shirt z nadrukiem, niebieskie jeansy, martensy i perukę inspirowaną fryzurą gwiazdy rocka.

Jeśli wolisz coś luźniejszego, świetnym pomysłem na przebranie na imprezę w stylu lat 80. będzie hiphopowy look np. błyszczący, oversizowy dres, luźne T-shirt z nadrukiem i sneakaresy. Strój uzupełnij czapką z daszkiem, grubym łańcuchem i okularami w kolorowych oprawkach.

