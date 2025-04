Kaszmir to tkanina, która wymaga szczególnej uwagi oraz starannej i wyjątkowo ostrożnej pielęgnacji. Ubrania ze stuprocentowego kaszmiru zwykle można prać tylko chemicznie, i jeśli takie pranie zaleca producent odzieży, lepiej nie eksperymentować na własną rękę i czyszczenie pozostawić ekspertom.

Niektóre ubrania uszyte z kaszmirowej wełny lub też mieszanek z kaszmirem można jednak prać ręcznie. Nowoczesne pralki zwykle mają specjalne programy do prania wełen, jedwabi i delikatnych tkanin. Takie programy mogą zastąpić pranie ręczne – ale tylko wtedy, gdy producent odzieży na metce zaznaczy, że jest to możliwe. Aby uchronić delikatną tkaninę, najlepiej umieścić ubranie w specjalnej siatce-woreczku do prania bielizny (ewentualnie można użyć poszewki na jasiek).

Ubrania z kaszmiru należy prać ręcznie w zimnej wodzie przy użyciu specjalnego płynu do prania wełny lub rozcieńczonego delikatnego szamponu do włosów. Woda powinna być zimna, samo pranie powinno trwać możliwie najkrócej. Płukać także należy w zimnej wodzie.

Mokrą tkaninę zawijamy w ręcznik (kładziemy na rozłożonym płasko ręczniku i rolujemy) i delikatnie uciskając usuwamy nadmiar wody. Następnie nadajemy ubraniu prawidłowy kształt i suszymy na leżąco lub na specjalnym stelażu do suszenia ubrań wełnianych. Nawet jeśli producent zezwala na pranie w pralce, nie używamy suszarki. Ubrań z kaszmiru nie należy rozwieszać na suszarce czy ani suszyć na kaloryferze.