Nowy rok to doskonały czas na małe zmiany. Wraz z 1 stycznia mamy dużo więcej motywacji i zapału. Dzisiaj chcemy was namówić do kilku drobnych (łatwo osiągalnych) zmian, które poprawią wasz styl. Co wy na to?

1. Trzymajcie rozmiar!

Nie, nie chodzi nam o trzymanie diety i spędzanie długich godzin na siłowni. Mamy na myśli noszenie ubrań i butów w odpowiednich rozmiarach. Wiele kobiet chodzi w zbyt dużych butach, za małych biustonoszach lub za długich spodniach. W czasie zakupów poproście o pomoc pracowników sklepów. Oni podpowiedzą, jaki rozmiar będzie dla was odpowiedni. W sklepach z bielizną są zazwyczaj brafitterki, które pomogą wam wybrać idealny biustonosz.

2. Podejmijcie ryzyko

Zazwyczaj wpadamy w rutynę i niestety dotyczy to również naszego stylu ubierania. Czy wasze szafy składają się głównie z dżinsów, kardiganów i klasycznych t-shirtów? Teraz jest najlepszy czas, aby spróbować czegoś nowego! Kupcie cekinową marynarkę i noście ją na co dzień. Zainwestujcie w eleganckie, skórzane szpilki i załóżcie je do przecieranych dżinsów. Wygląda to bardzo nowocześnie i stylowo!

3. Znajdźcie swój styl

Wiecie czego szukacie w modzie? Macie świadomość, w jakich ubraniach dobrze wyglądacie? Nie? Koniecznie musicie to nadrobić! Skorzystajcie z rad koleżanki, która śledzi najnowsze trendy lub oddajcie się w ręce profesjonalnej stylistki. Ta ostatnia podpowie wam, w jakich rzeczach i kolorach wyglądacie najlepiej. Stwórzcie punkt wspólny dla waszej przyszłej garderoby. To może być kolor, fason lub wzór, ten element będzie was wyróżniał. Dzięki temu poranne wybieranie stylizacji będzie banalne.

4. Trzymajcie szafę w ryzach

Już od dawna nie możecie domknąć drzwi szafy? A może nigdy nie wiecie co założyć, mimo tego, że półki uginają się od nadmiaru ciuchów? Wszystkiemu winny jest brak organizacji w szafie! Wszystko powinno mieć swoje miejsce i wszystko powinno być na swoim miejscu. Dzięki temu już na pierwszy rzut oka będziecie wiedziały, co możecie założyć. Najważniejsze jest, aby wypracować sobie odpowiedni system. Układajcie rzeczy kolorystycznie, koszulki z długimi rękawami, z krótkimi i na ramiączkach trzymajcie na oddzielnych kupkach, swetry zapinane oddzielcie od tych wkładanych przez głowę.

5. Wydawajcie mądrze

Trzymajcie się zasady - mniej znaczy więcej. Ograniczcie swoją skłonność impulsywnego kupowania! Zamiast kupować 10 rzeczy kiepskiej jakości, kupcie 1, która będzie służyła wam przez dłuższy czas. Skórzana ramoneska, dobre dżinsy, eleganckie szpilki, skórzana torebka czy mała czarna to klasyki, które będziesz nosiła przez wiele lat.

