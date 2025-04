Kilka sezonów temu moda na nowo zainteresowała się sportowym stylem. Do łask wracają modele ubrań i dodatków, które były na topie w latach 80. i 90. Buty, które jeszcze kilka lat temu noszono jedynie na siłownie i do klubów fitness w wielkim stylu przeniosły się na ulice światowych stolic mody. Pokochały je kobiety ceniące wygodę, a z drugiej strony podążające za najnowszymi trendami.

Obecnie sportowe buty zakładamy do delikatnych letnich sukienek, spódnic mini, midi i maxi, eleganckich spodni w kant, dżinsów, a nawet małej czarnej. Teraz nosimy je do wszystkiego i na każdą okazję. Jeżeli nie wiecie jak łączyć z pozoru niepasujące do siebie elementy garderoby, to poniżej znajdziecie kilka stylizacji, które mogą być dla was inspiracją do stworzenia własnych zestawów.

1. Z letnią sukienką

2. Z koronką

3. W duecie ze spódnicą midi

4. W intensywnych kolorach

5. Dziewczyna marynarza

6. Świeżo i dziewczęco

7. Z plisowana spódnicą

8. Gdy nie wiadomo na co się zdecydować

9. Ze spódnicą maxi i ramoneską

