Spodnie z wysokim stanem zyskują coraz większą popularność. Do łask wróciły już kilka sezonów temu, jako powrót do lat 60. i 70. Początkowo kobiety patrzyły na nie z pewną nieśmiałością, ale teraz nie wyobrażają sobie bez nich swojej garderoby. Dlaczego? Spodnie kończące się na wysokości talii (lub odrobinę niżej) modelują sylwetkę - wyszczuplają talię, dodają kilka centymetrów wzrostu i podkreślają pupę. Trzeba tylko wiedzieć, jak je nosić.

Spis treści:

1. Podkreśl talię

2. Koszulę lub bluzkę włóż do spodni

3. Dopasuj rozmiar

4. Uważaj na długość nogawek

Teoretycznie spodnie z wysokim stanem są zarezerwowane dla kobiet, które mają wyraźnie zaznaczoną talię. Nie należysz do tej grupy, a mimo wszystko chcesz nosić ten model spodni? Pamiętaj, żeby zawsze nosić cienki pasek, który podzieli sylwetkę na dwie części. Dzięki temu będziesz wydawała się bardziej proporcjonalna.

Głównym zdaniem spodni z wysokim stanem jest zatuszowanie niedoskonałości, a w szczególności odstającego brzuszka i boczków. Jeżeli luźną koszulę lub obcisłą bluzkę włożysz w spodnie, to jeszcze bardziej wyszczuplisz sylwetkę i dodatkowo podkreślisz pupę.

Jeżeli jesteś odważna i lubisz eksperymenty modowe, to możesz zdecydować się na crop top lub bluzkę z odkrytymi ramionami, a na to zarzucić modną ramoneskę. My jednak polecamy najbardziej klasyczne, ale naszym zdaniem szalenie kobiece i seksowne rozwiązanie, czyli białą koszulę.

To najważniejsza zasada, którą powinnaś się kierować w czasie wszystkich zakupów. Spodnie z wysokim stanem muszą mieć odpowiedni rozmiar! Nie mogą być za bardzo opięte, a zamek i (lub) guziki nie mogą odstawać. Jeżeli będzie inaczej, podkreślisz mankamenty sylwetki, zamiast je ukryć.

Jeżeli jesteś szczupła i masz wąskie biodra, to możesz sobie pozwolić na model z kieszeniami po bokach. Panie, które mają kilka dodatkowych kilogramów, powinny wybierać spodnie w ciemnych kolorach oraz zrezygnować z wszelkiego rodzaju przetarć i zdobień. A może masz masywne nogi? Zapomnij o rurkach, które dodatkowo je powiększą.

Nie mogą być za krótkie! Jeżeli chcesz optycznie wydłużyć nogi, to wybierz model z dłuższymi nogawkami. Najlepszym rozwiązaniem będą czarne spodnie z wysokim stanem. Jeżeli będziesz nosiła je z butami na obcasie w tym samym kolorze, to twoje nogi będą sięgały do nieba.

Jeżeli jesteś niska, wybierz spodnie z wysokim stanem i rozszerzanymi na dole nogawkami.

Spodnie dzwony są odpowiednie dla każdej sylwetki. Łącz je z butami na obcasie np. z modnymi w tym sezonie espadrylami na koturnie - dzięki temu dodasz sobie kilka dodatkowych centymetrów.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.06.2018

