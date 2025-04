Po sezonach małych pudełkowych żakiecików, duże marynarki o męskim charakterze wydają się zaskakująco nowoczesne - a jednak, podobne nosiła już Marlena Dietrich w latach 30. zeszłego stulecia. Fakt, trzeba dodać, że nosiła je zupełnie inaczej, a dziewczyny i kobiety w XXI wieku pozwalają sobie na nonszalancję i luz oraz na zabawę z fasonem i materiałem - celowo naśladując trendy z lat 80. dwudziestego wieku.

Marynarka typu oversize jeszcze niedawno koniecznie musiała być czarna lub szara, tak, by wyglądała na wyciągniętą z szafy narzeczonego. Wraz z neonową inwazją zyskała kolorów - i wyszło jej to na dobre. Chcesz pokazać otoczeniu, że wiesz, co jest na fali? Kolorową marynarkę miksuj z kontrastowymi barwami, śmiało zestawiaj żółty z zielonym, różowy z pomarańczowym, a niebieski z czerwonym. Jeśli nie masz odwagi, uspokój zbuntowaną kolorystycznie marynarkę spokojnymi odcieniami.

Jeśli masz kobiecą figurę, zamiast pożyczać marynarkę od zaprzyjaźnionego mężczyzny zainwestuj i kup kobiecą stylizowaną na męską. Ta z męskiej szafy będzie na Tobie po prostu źle leżeć i optycznie zdefasonuje Ci figurę.

Ostrożnie także z rozmiarem - oversize co prawda oznacza, że ma być za duża, ale w tej dużo za dużej po prostu utoniesz. Najlepiej, by była dobra w ramionach (inaczej możesz wyglądać karykaturalnie). Długimi rękawami się nie przejmuj, zawsze możesz je podwinąć!

Jak zestawiać? Najlepiej niestandardowo. Wieczorową, cekinową lub błyszczącą z dżinsami. Długą do pół uda - rurkami bądź z jegginsami. Spokojną marynarkę załóż do skórzanych legginsów, a elegancką z podartymi dżinsami, chinosami lub maksispódnicą. Tego typu marynarki damskie zakładaj do pracy!