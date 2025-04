Marynarka zapożyczona z męskiej szafy jest doskonałą bazą każdej codziennej stylizacji. Nieważne: czarna, szara, niebieska, tweedowa, wełniana czy lniana, będzie przydatna przez cały rok. Zimą, żeby było ciepło; latem, by zwieńczyć stylizację; jesienią i wiosną, żeby nie wychodzić na dwór w samym T-shircie, kiedy jest jeszcze trochę za chłodno.

Główną zaletą marynarki jest to, że kiedy tylko ją włożysz, od razu nadaje ona twojemu wyglądowi odpowiedni ton. Do ciebie należy wybór marynarki, która najlepiej będzie towarzyszyć ci na co dzień... Warto zainwestować w ten element damskiej garderoby! To inwestycja na długie lata i stylizacyjny pewniak.

Krótka historia marynarki

W modzie damskiej żakiety pojawiły się ponad 100 lat temu, jednak stały się słynne dopiero w latach 50. ubiegłego wieku za sprawą Coco Chanel. Kreatorka mody stworzyła inspirowany modą męską tweedowy żakiet, na przekór panującym wówczas trendom. Pokochały go aktorki i elegantki z lat 50. i 60. takie, jak Grace Kelly, Jackie Kennedy czy Brigitte Bardot.

Uwielbiają go też kobiety współczesne - za to, że nadaje się na każdą okazję i w zależności od dodatków można stworzyć na jego bazie rozmaite stylizacje. Sama Coco Chanel zazwyczaj łączyła swoje dzieło ze spódnicą, sznurem pereł i małym kapelusikiem. Współczesne żakiety to nie tylko „chanelki", ale prawdziwe bogactwo długości, krojów, zdobień i kolorów.

Dobierz marynarkę do figury!

Bazowy element damskiej szafy, czyli marynarka, z roku na rok zyskuje nowych fanów. Koniecznie sprawdź, jaki model pasuje do twojej sylwetki.

Panie pozbawione widocznego wcięcia w talii, chcące zamaskować większy brzuszek powinny wybierać marynarki i żakiety sięgające bioder i taliowane. Dobrze wyglądają marynarki rozpięte lub fasony pozbawione zupełnie guzików. Marynarki stylizowane na męskie smokingowe dzięki ciemnym klapom dodatkowo wysmuklą proporcje sylwetki.

Jeśli masz szerokie ramiona i boisz się, że marynarka dodatkowo cię poszerzy, wybierz fason pozbawiony klap, z dekoltem w szpic. Szukaj też żakietów z lżejszych tkanin, które dodatkowo nie obciążą sylwetki.

Panie o chłopięcej sylwetce powinny szukać marynarek, które optycznie zaznaczą talię. Świetnym wyborem będzie żakiet z baskinką lub marynarka dłuższa, z zapięciem na wysokości bioder.

Kobiety o budowie gruszki (obfitych biodrach i znacznie węższych ramionach), aby wyrównać proporcje sylwetki powinny wybierać marynarki z małymi bufkami, poduszkami lub marszczeniami w okolicach ramion.

Rada stylistki!

Na co jeszcze zwracać uwagę kupując marynarkę lub żakiet? Marynarka musi być wygodna. Stojąc w przymierzalni podnieś ręce do góry, jeśli czujesz, że twoje ruchy nie są naturalne, sięgnij po większy rozmiar.

Staraj się wybierać marynarki wykonane z naturalnych materiałów. Taki model będzie nie tylko bardziej przewiewny, ale także unikniesz kosztownych i częstych wizyt w pralni chemicznej. Sprawdź też z czego wykonana jest podszewka. Wiskoza będzie o wiele lepsza od poliestru.

Uważaj na podłużne cięcia. Skośne ułożenie kieszenie czy rozszerzające się ku dołowi klapy nadadzą sylwetce lekkości.

Długa czy krótka marynarka?

Warto również zwrócić uwagę na długość marynarki. Model sięgający bioder, a nawet górnej linii ud to opcja nie tylko dla wysokich kobiet. Długie marynarki zakryją problematyczne części ciała, czyli zbyt duże biodra, wystające boczki oraz wysmuklą optycznie sylwetkę.

Polecamy nosić ten element garderoby rozpięty, utworzona linia pionowa spotęguje efekt wyszczuplenia! Natomiast krótkie modele to opcja idealna dla niskich i filigranowych pań. Marynarka o tym fasonie podkreśli talię oraz zwróci uwagę na brzuch. Niestety krótki model dodatkowo poszerzy optycznie sylwetkę.

Z czym nosić marynarkę?

Marynarka kojarzy nam się głównie ze stylizacjami biurowymi, warto jednak nosić ją także na co dzień. Dzięki klasycznemu fasonowi dostosuje się do każdego looku! Można ja nosić od ran do wieczora, na każda okazję.

Ten element garderoby możemy połączyć z ulubionymi jeansami, ołówkową lub skórzaną spódnicą, a także nosić w duecie z sukienką. Nadal gorącym hitem są komplety – marynarka plus spodnie – czyli tradycyjne garnitury. Pod spód zakładamy klasyczny top, koszulę, cienki golf lub body. Mokasyny, botki za kostkę, klasyczne czółenka, trampki... z marynarką możesz nosić każdy rodzaj obuwia. Warto mieć ją w swojej szafie!

