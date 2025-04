Uwielbiam nakrycia głowy. Rozmaite kapelusze, czapki. Jednak nie wiem które pasowałyby do owalu mojej głowy. Bardzo proszę o doradzenie mi w wyborze kapelusza, który by nie wydłużał zbytnio głowy i nie dodawał lat.

Weronika

Dzięki za to pytanie! Ubolewam nad tym, że w Polsce nie wykorzystuje się możliwości, jakie daje klimat do noszenia przeróżnych nakryć głowy.

Co do kapelusza damskiego…Trzeba umieć go nosić. Nie wiem ile masz wzrostu i jaki kształt twarzy. Takie wyznaczniki określają wybór typu kapelusza. Z falującym rondem (bardzo na czasie) to styl dekadencki, kobiecy, zmysłowy. Po prostu piękny. Dodaje tajemniczości i oryginalności. Nie połączymy go z plecakiem szkolnym, z oficerkami, czy też kurtką puchową. Tak eleganckie nakrycie głowy wymaga odpowiedniej oprawy. Im bardziej ekstrawagancki strój, tym bardziej wymyślny kapelusz. Powinien stylem nawiązywać do reszty stroju.

I nie będzie kapelusz najlepszym rozwiązaniem dla osoby niskiej. Dla takiej proponuję mały kapelusik, bardziej stożkowaty (bo wydłużający sylwetkę), również typu melonik (ale nie do pełnej twarzy!), ewentualnie toczek rodem z lat 30.

Im mniejsza osoba, tym mniejszy kapelusz. Tylko dla kobiet powyżej 170cm wzrostu dopuszczalne są wszystkie warianty. Jednak duża i rosła osoba będzie śmiesznie wyglądała w małym kapelusiku. Jak we wszystkim - ważne są proporcje.

Natomiast polecam berety. Są najbardziej „wszechstronne” tzn. praktyczne i niezwykle urocze. To dlatego, że doskonale ubarwiają nawet zwykły, ponury płaszcz. Sprawiają przy tym, że cały wygląd jest bardziej zawadiacki i nonszalancki. Poza tym beret świetnie modeluje proporcje twarzy, skraca zbyt podłużną buzię, noszony "na bakier” wyszczupla policzki i zawsze nadaje młodzieńczego wyglądu. Można go urozmaicić błyszczącymi czy haftowanymi aplikacjami.

Mamy w tej chwili na rynku ogromny wybór nakryć głowy: urocze czapeczki, czapy, berety, toczki , fascynatory-stroiki, kapelusze wszelkiej maści, kaszkiety i inne. Nośmy je stosownie do okazji i zgodnie ze swoim stylem. Pamiętajmy, że podkreślają charakter i osobowość. Są jak wisienka na torcie.

Jolanta Watral, stylistka