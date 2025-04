Baleriny to jedne z najbardziej uniwersalnych butów – możemy je założyć zarówno do obcisłych rurek, jak i krótkich zwiewnych sukienek czy ołówkowych spódnic i eleganckich żakietów. Są obuwniczym odpowiednikiem sławnej małej czarnej – każda kobieta powinna mieć je w swojej szafie!

Balerina potrafi dodać kobiecości, dziewczęcości, pazura… Wysubtelni sportowy look, ożywi każdą klasykę. Jednym słowem potrafi uświetnić każdą stylizację! A to dlatego, że sama ma niejedno wcielenie. O metalicznym połysku, z okrągłym noskiem, w szpic, jedno lub wielokolorowe. Z balerinkami nigdy nie będzie nudno!

Metaliczne baleriny w stylizacji

W sezonie wiosna-lato 2015 królują baleriny w metalicznych odcieniach. Najlepiej wyglądają one w casualowych, prostych zestawach np. z dżinsami, koszulą i kamizelką.

Jeansy – Elisabetta Franchi /e-catwalk.pl , koszula – Rabarbar/rabarbar.co, kamizelka – Tova/tova.com.pl, kopertówka – Antbag by Ania/antbags.pl, baleriny – Caprice/caprice.pl

Baleriny w kobiecym wydaniu

Kolejna nasza propozycja to kobiecy zestaw: sukienka, baleriny i żakiet z modnymi frędzlami. Całość dopełniona charakterystycznymi dodatkami: zegarkiem w męskim stylu, dużą bransoletą oraz białą kopertówką.

Sukienka – Midori/midori.pl, baleriny – Caprice/caprice.pl, kurtka – Tova/tova.com.pl, torebka – Boca/boca.pl

Kolorowe baleriny w eleganckim zestawie

Baleriny mogą też grać pierwsze skrzypce w eleganckich, zachowawczych zestawach do pracy, wystarczy, że wybierzesz model w wyrazistym kolorze.

Spódnica – Tova/tova.com.pl, torba – Boca/boca.pl, marynarka – Hera/hera.com.pl, baleriny – Caprice/caprice.pl

Złote baleriny w parze z pastelami

Szukasz uniwersalnych balerin, które założysz do każdego zestawu? Postaw na beżowe lub złote. Doskonale sprawdzą się w stylizacjach w mocnych kolorach, jak i w pastelach. Model w szpic wysmukli stopę i doda całej stylizacji drapieżności.

Koszula – Bialcon/bialcon.pl, sukienka – White House, torba – Boca, baleriny – Caprice/caprice.pl

Czarno-biała klasyka

Ostatnia stylizacja to nieśmiertelne połączenie czerni i bieli. Wybrałyśmy dwukolorowe baleriny w klasycznym kroju z kokardką i zestawiłyśmy je ze skórzaną asymetryczną spódnicą i białą bluzką o oryginalnym kroju. Całość wydaje się spójna i jednocześnie nieszablonowa.

Spódnica – Boca/boca.pl, torba – CristinaEffe, buty – Caprice/caprice.pl, bluzka – Rabarbar/rabarbar.co, płaszcz – Wellensteyn/gt-group.pl

Który zestaw podoba wam się najbardziej?

