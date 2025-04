Jak wiązać szalik? 10 modnych i wygodnych sposobów

Jak wiązać szalik? Możliwości jest mnóstwo. Możesz wybrać podstawowy sposób, czyli owinąć go wokół szyi, zrobić pętelkę, założyć na głowę lub nosić jako chustę. To jeden z najbardziej wszechstronnych elementów garderoby. Sprawdź, jak wiązać szalik do codziennych i eleganckich stylizacji.