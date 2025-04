Kobiety po 50. doskonale zna swoje ciało. Wiedzą, w czym wyglądają najlepiej i jakich krojów powinny unikać. Mimo to jeszcze więcej rezygnuje z modnego i stylowego ubioru, ponieważ uważają, że już im nie wypada. Tymczasem jest to ogromny błąd - nie ma wieku, w którym nie można już nosić tego, czego się chce i co się podoba.

Początek nowego sezonu to idealny moment na odświeżenie swojej garderoby. Nie masz pojęcia, co powinno się w niej znaleźć? Inspirację znajdziesz wśród gwiazd - i to nie tych odległych, ale polskich.

Jak ubierają się gwiazdy po 50.?

Mocniejszy skórzany akcent to bardzo gorący trend na jesień 2020. Zamiast spodni z tego materiału postaw jednak na klasyczną dobrej jakości ramoneskę. Ta kurtka świetnie sprawdzi się z jeansami, ale prawdziwym hitem jest zastąpienie nią prostej marynarki. Mały trik, a odejmuje kilka lat!

Nie ograniczaj się to stonowanych kolorów. Mocna barwa to must have w twojej szafie. Oczywiście, nie musisz mieć całej garderoby neonów, jednak jeden elegancki komplet spodni i marynarki o zdecydowanym kolorze i bardzo prostej formie przyda ci się na wiele okazji.

Nie bój się też sięgać po najmodniejsze trendy - szczególnie drobne dodatki, które pokazują, że jesteś na bieżąco z modą. Biżuteria z pereł do codziennej stylizacji, marynarki o kroju cropped czy ubrania w słonecznym kolorze marigold będą doskonale o tym świadczyć.

To, że masz 50 lat wcale nie znaczy, że nie możesz czuć się już seksownie i kobieco. Dopasowane kroje eksponujące największe atuty sylwetki nie są zarezerwowane jedynie dla dwudziestoletnich modelek. Nie bój się sięgnąć po spódniczki mini, sukienki z odsłoniętymi plecami lub spodnie z wysokim stanem, które pięknie podkreślą talię.

Nie oznacza to jednak, że cały czas musisz chodzić w butach na wysokim obcasie. Wręcz przeciwnie - sneakersy i trampki są idealnymi butami dla ciebie. Nie tylko wyglądają modnie i młodzieżowo, ale przede wszystkim są o wiele bardziej wygodne...

