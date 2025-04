Jak modnie nosić koszulę

Prawdziwe inspiracje można czerpać przede wszystkim z ulicy. Właśnie tam, tu, koło siebie znajdziecie najwięcej ciekawych rozwiązań stylizacyjnych. Niekiedy zaskakujący, ale na pewno inspirujących. Jak się okazuje, właśnie ulica stworzyła kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt sposobów na noszenie poczciwej koszuli. My wybrałyśmy 10 zdjęć, ciekawe?

1. nonszalancko 50/50

Jakiś czas temu dziewczyny zaczęły nosić koszulę włożoną w spodnie, czy spódnicę jedynie połowicznie. Ten z pozoru niechlujny look jest bardzo przemyślany. Trochę nonszalancji, trochę nieładu, ale efekt gwarantowany. Look specjalnie dla tych, które lubią zwracać na siebie uwagę.

fot. FREE Imax/TREE

2. koszula, czy sukienka?

Na ulicach można zauważyć też i nowy trend, gdzie koszula traktowana jest jako sukienka. Na nią zakładamy przepaskę lub spódnicę tworząc całkowicie nowy look. Niby takie proste, ale jeszcze jakiś czas temu nikt nie pomyślałby, że można w ten sposób wykorzystać tę część garderoby. Co wy na to?

fot. FREE Imax/TREE

3. koszulo-halka

Te, które chciałyby w nowy sposób nosić koszulę polecamy wersję wprost z ulic Kopenhagi. Szydełkowa sukienka założona na oversize'ową koszulę okazuje się dość ciekawym rozwiązaniem. Jednak nie dla wszystkich!

4. z supełkiem

Koszulę zawiązaną na supełek nosiła chyba każda z nas. Teraz możemy przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i odświeżyć ten look. Koszula zawiązana na przedzie świetnie wyglądać będzie ze spódnicą maxi lub spodniami z wysokim stanem. Wcale nie musimy pokazywać brzuszka!

fot. FREE Imax/TREE

5. totalna dekonstrukcja

Starą koszulę możecie potraktować nożyczkami i stworzyć iście designerski kawałek. Możecie pozbyć się jednego rękawa lub rozciąć ją przy kołnierzyku i zawiązać z rękawów kokardę na biuście. Dekonstrukcja w tych czasach jest bardzo trendy.

fot. FREE Imax/TREE

6. z ozdobą

Starej koszuli nadacie nowego życia jeśli dodacie jej jakąś ozdobę. Zawiązana kokarda pod szyją sprawi, że będzie wyglądać wyjątkowo. A do tego, jeśli uda wam się znaleźć kokardę w kolorze koszuli będzie ona wyglądać, jak wprost z wybiegu. Pamiętajcie total look jest modny!

7. nonszalancko

Zabierz koszulę ojcu lub facetowi. Za duża koszula, nonszalancko rozpięta świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wakacjach. Krzywo zapięte guziki i rozchełstany dekolt - to jest to! Kto by pomyślał :)

8. z dekoltem

Świetny pomysł zauważyłyśmy u jednej dziewczyny z londyńskiej ulicy. Spódnica z wysokim stanem i koszula włożona za pasek. Najważniejszym elementem tego looku jest dekolt. Wystarczy rozpiąć go niemal do końca, by z koszuli zrobiła się seksowna bluzka. Co wy na to?

fot. FREE Imax/TREE

9. total look

Koszula w połączeniu ze spódnicą w tym samym kolorze stworzy złudzenie sukienki. Dobre rozwiązanie dla tych, które lubią kombinować i tworzyć nowe zestawy ze starych ciuchów. Jak widać nie trzeba mieć wypełnionej po brzegi szafy. Wystarczy odrobina fantazji.

fot. FREE Imax/TREE

10. elegancko

I coś na koniec, dla typowych elegantek. Po ekstremach przedstawionych powyżej kończymy temat klasyką. Koszula włożona w spodnie czy spódnicę to zawsze dobre rozwiązanie. Eleganckie, a do tego aktualnie bardzo modne. Ze spodniami sprawdzi się w pracy, a ze spódnicą na randkę.