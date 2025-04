Marzy ci się żakiet, w którym będziesz wyglądać zgrabnie i elegancko? Podpowiadamy, jak znaleźć żakiet, który ukryje drobne mankamenty figury, a wyeksponuje jej atuty.



Reklama



Jak wybrać odpowiedni, dopasowany żakiet?

1. Kołnierz

Dekolt żakietu potrafi doskonale ukryć defekty figury i podkreślić jej zalety. Jeśli jest w kształcie litery V, optycznie wysmukla. Im głębszy tym lepiej. Będzie idealny dla kobiet z krótką szyją czy dużym biustem.

Natomiast paniom o małym biuście i filigranowej sylwetce polecamy model żakietu zapinany pod szyją.

A co z kołnierzem? Gdy chcesz wysmuklić sylwetkę, wybierz fason bez kołnierza lub z szalowym. Może być też z wąskimi klapami. Natomiast szerokie klapy i kołnierz poszerzają ramiona i powiększają biust.



2. Zaszewki

Są bardzo korzystne dla sylwetki. Pojedyncze, niezbyt głębokie wysmuklą ją i lekko modelują, ale żakiet nie powinien zbyt mocno opinać się na figurze. Z kolei kilka głębokich zaszewek potrafi w jednej chwili wyczarować talię osy (podobny efekt daje pasek w talii lub żakiet z baskinką). Jeśli jesteś szczupła, możesz też wybrać prosty model bez zaszewek w stylu lat 90.





3. Kieszenie

To praktyczny detal, który nie tylko zdobi, ale też potrafi wymodelować sylwetkę. Kieszenie naszywane na wierzchu poszerzają biodra, podobnie jak te wykończone patkami, guzikami, drapowaniami, kontrastowymi lamówkami. Jeśli chcesz wyszczuplić tę część ciała, szukaj marynarki z wszywanymi kieszeniami, najlepiej po skosie. Korzystnie będziesz się też prezentować w żakiecie bez tego detalu. Natomiast, gdy masz niewielkie piersi, szukaj modelu z kieszeniami naszytymi na wysokości biustu, bo optycznie go powiększą.





4. Kolor i wzór

Zasada jest prosta. Ciemne kolory: czerń, granatowy, grafitowy wyszczuplają, a jasne pogrubiają. Co do wzorów należy pamiętać o jednym – duże, wyraziste desenie dodają centymetrów. Przy pełnej figurze korzystne będą pionowe prążki – wydłużą sylwetkę, czyniąc ją szczuplejszą.





5. Ramiona

Ich linia powinna zbiegać się z krawędzią twoich barków. Wtedy żakiet będzie leżeć idealnie. Gdy masz szerokie ramiona, szukaj fasonu z reglanowymi rękawami lub takiego, w którym nie ma poduszek modelujących. Przy wąskich ramionach najlepsze będą żakiety, które mają ozdobne pagony, wszyte poduszki lub marszczone rękawy tworzące bufki. Z powodzeniem możesz też nosić tak ostatnio modne modele typu oversize, w których „kimonowe'' rękawy są wszyte poniżej krawędzi barków.





6. Guziki

Jeśli masz pełniejsze kształty, najlepszy będzie dla ciebie żakiet z jednorzędowym zapięciem – na dwa lub trzy guziki. Gdy natomiast masz duży biust, wybierz model zapinany na jeden guzik, w ten sposób powiększysz dekolt. Dwurzędowe marynarki optycznie poszerzają sylwetkę, dlatego m.in. mogą je nosić kobiety o chłopięcej figurze i małych piersiach.





7. Długość

Dopasuj do swojego wzrostu i figury. Krótki, pudełkowy żakiet sięgający do talii (w stylu lat 60.) optycznie wydłuży nogi. Dłuższy do połowy ud, wysmukli sylwetkę, ale dobrze będą w nim wyglądać jedynie wysokie kobiety. Jeśli masz mniej niż 165 cm wzrostu, unikaj tej długości, bo skraca nogi i zaburza proporcje sylwetki. Paniom o budowie gruszki polecamy żakiet kończące się poniżej pośladków – podkreślają kobiece kształty i ukryją szerokie biodra. Natomiast model z zaokrąglonymi połami doda sylwetce lekkości.

Dowiedz się więcej na temat żakietów:

W których żakietach będziesz mięć talię osy

Reklama

Marynarki z polskich sklepów