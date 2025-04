6 sposobów by dobrze wyglądać na zdjęciach

W erze social mediów niemal niezbędna jest umiejętność robienia dobrych zdjęć. Nie chodzi tylko o twarzówki "selfie", ale również o to by na pamiątkowych fotografiach z wakacji czy imprez z przyjaciółmi nie wstydzić się siebie za kilka lat. A na pewno wiele z nas to przeżywało nie jeden raz. Zatem mamy dla was kilka wskazówek jak pozować i ustawiać się przed obiektywem by wyglądać świetnie. Zaczynamy!

Reklama

1. Czoło do przodu, broda w dół

Today's vibes @makeupbymario @gregoryrussellhair Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kim Kardashian West (@kimkardashian) 24 Lip, 2015 o 11:02 PDT

Mistrzyni selfies to oczywiście Kim Kardashian, dlatego na jej przykładzie prezentujemy radę #1. Nigdy nie pozuj wprost do obiektywu, oszukuj rzeczywistość wysuwając czoło na pierwszy plan a brodę na drugi. Dzięki temu podkreślisz oczy i będziesz wyglądać dużo atrakcyjniej.

2. Jak na czerwonym dywanie

Another look at today's daytime comic con look! @melaniemakeup @hairbyjohnd @mrbradgoreski 💋❤️ Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Lea Michele (@msleamichele) 12 Lip, 2015 o 12:22 PDT

Ręce do zewnątrz! Tyle razy obserwowałyśmy to na gwiazdach na czerwonych dywanach. Nie bez powodu pozują właśnie w ten sposób! Podkreślasz w ten sposób talię a do tego sprawiasz, że twoje ramiona wydają się szczuplejsze.

3. Wybierz odpowiednią porę

"The most powerful force on earth is the human soul on fire..." 🔥 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Shay Mitchell (@shaym) 9 Sie, 2015 o 1:13 PDT

Jeśli to możliwe rób zdjęcia o odpowiednie porze. W końcu naturalne światło czyni cuda i sprawia, że fotografia wygląda jak z okładki magazynu. Wybieraj jasne miejsca oświetlone słońcem lub poczekaj na złotą godzinę chwilę przed zachodem. Efekt boski jak i Shay Mitchell (powyżej).

4. Zabawna mina

8 million!!!!!! I'm so excited ❤️❤️❤️ Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Ashley Benson (@itsashbenzo) 10 Lip, 2015 o 11:55 PDT

Zabawna mina może uratować nie jedną fotkę. Dlatego nie bój się wygłupiać i pokaż jak dobrze się bawisz.

5. Poza wyszczuplająca

@kendallandkylie dress coming very soon, vintage LV purse, and gianvito rossi heels Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika King Kylie (@kyliejenner) 3 Sie, 2015 o 10:33 PDT

Nigdy nie pozuj przodem. Odejmij sobie kilogramów stawiając ciężar na tylnej nodze. Ramiona bokiem, nóżka zalotnie postawiona z przodu i idealna fotka gotowa!

6. Praktyka czyni mistrza

Found the mini Kelly of my dreams 😍 Anyone knows where to find other vintage ones in this size? #TheBlondeSaladGoesToHollywood Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 2 Sie, 2015 o 2:10 PDT

Jeśli macie chwilę popróbujcie pozy przed lustrem. Dzięki temu same zobaczycie, które odpowiadają wam najbardziej. Uśmiechajcie się, sprawdzajcie profile, miny i ustawienia. W końcu praktyka czyni mistrza!

Reklama

Więcej porad stylisty:

8 stylizacyjnych trików Marilyn Monroe

Jak dobrać buty do fasonu spódnicy?

Co narzucić na wizytową sukienkę?