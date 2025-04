fot. Dalia

Podczas uprawiania sportów biust narażony jest na ciągły ruch oraz obciążenie. Klatka piersiowa kobiety jest z natury mało umięśniona, wrażliwą tkankę podtrzymuje skóra i więzadła Coopera. Te na skutek przeciążeń, podskoków czy drgań mogą zostać rozciągnięte. Proces ten jest niestety nieodwracalny, a w konsekwencji piersi tracą jędrność, stają się obwisłe, a nawet zdeformowane. Podstawową funkcją stanika sportowego jest więc takie unieruchomienie biustu, by zminimalizować wpływ grawitacji oraz odpowiednio wymodelować nasze kształty.

Zwróć uwagę na obwód stanika sportowego

Biustonosz sportowy charakteryzuje się nieco ciaśniejszym obwodem niż stanik noszony na co dzień. - Miseczki powinny być delikatnie wyściełane (usztywniane), tak by piersi w całości się w nich mieściły, a materiał nie odstawał ponad górną krawędź lub pod pachą. Najważniejszy w konstrukcji jest jednak pas – ten za ciasny utrudnia oddychanie, zaś zbyt luźny sprawia, że stanik podnosi się do góry – podkreśla Iwona Miklusiak, brafitterka firmy Dalia.

By więc sprawdzić, czy model jest odpowiednio dobrany – podnieś kilkakrotnie ręce ku górze, zrób kilka pajacyków i skłonów. Jeśli odczuwasz dyskomfort, biustonosz odstaje, uwiera lub piersi poruszają się – zdecyduj się na inny rozmiar.

Wygodne wykończenie

Dobry biustonosz sportowy powinien być wyposażony w płaskie, niewyczuwalne szwy oraz głęboko wszyte fiszbiny, zapewniające komfort każdej użytkowniczce. Co najważniejsze - fiszbiny powinny okalać całe piersi, nie powodując ich „spłaszczania” i wbijania się w pachy.

Szerokie, mocne ramiączka

Ważnym elementem, na który każda kobieta powinna zwrócić uwagę są szerokie i miękkie ramiączka, chroniące przed otarciami. Powinny być regulowanej długości i podnosić się na wysokość maksymalnie dwóch centymetrów. W niektórych modelach dodatkowym atutem jest możliwość zebrania ich na łopatkach za pomocą specjalnego zaczepu, co zwiększa to efekt podtrzymania piersi, a dodatkowo zabezpiecza przed zsuwaniem się ramiączek podczas np. podskoków – tłumaczy Iwona Miklusiak.

Oddychające materiały

Ze względu na to, że intensywnie pocimy się w czasie wysiłku, stanik sportowy powinien być wykonany z materiału przepuszczającego powietrze i pochłaniającego wilgoć ze skóry. Najlepiej sprawdza się więc mikrofibra podszyta absorbującą pot pianką. Dodatkowo umożliwia ona dopływ chłodnego powietrza, co sprawia, że powstawanie otarć czy uszkodzeń skóry jest praktycznie niemożliwe.

Pamiętaj, że biustonosz sportowy, jak każdy inny rodzaj bielizny wymaga specjalnego traktowania. Pranie w pralce szybko pozbawia go elastyczności i funkcji podtrzymującej biust.

Jeśli zauważysz, że materiał stanika stopniowo przeciera się, a on sam robi się luźniejszy mimo, że twoje wymiary się nie zmieniły – zainwestuj w kupno nowego modelu.

