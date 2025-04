Chyba każdy z nas pamięta scenę z kultowej komedii „Kogel-mogel”, kiedy Kasia i docent Wolański, w wyniku rozmaitych perypetii, obudzili się rano w jednym łóżku, a na to weszła żona docenta - Barbara. Domniemana kochanka miała na sobie koszulkę, co spowodowało jeszcze większy atak wściekłości histerycznej małżonki: „Taka koszulka to jeszcze gorzej. Działa niesłychanie podniecająco!” I rzeczywiście - krótka, ledwo zakrywająca kobiece ciało koszulka podbija serca (i nie tylko!) mężczyzn od niepamiętnych czasów. Szczególnie kiedy jest seksowna i dopasowana, bo nie chodzi nam tutaj raczej o bawełniane piżamki.

Reklama

Seksapil nocą

Dzięki odpowiednio dobranej bieliźnie nocnej możemy podkreślić swoją kobiecość i spowodować, że paradoksalnie to właśnie pod osłoną nocą, a nie w świetle dnia będziemy bardziej atrakcyjne. Która z nas nie chciałaby wyglądać pięknie w ramionach swojego partnera?

Koszulka nocna - na tropie idealnego fasonu

Rynek bieliźniany jest bardzo bogaty. Projektanci ciągle wymyślają nowe fasony i wzory przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej gamy kolorystycznej. Mimo to wiele z nas może mieć problem z wybraniem odpowiedniego fasonu dla siebie. Aby móc zostać królową nocy należy przede wszystkim znać mocne i słabe strony swojej sylwetki. Musimy zatuszować to, co nam przeszkadza czuć się swobodnie w swoim ciele lub jest mankamentem naszej sylwetki, a wyeksponować te atrybuty swojej kobiecości, z których jesteśmy szczególnie dumne.

Koszule nocne dla puszystych

Panie, które nie są zadowolone ze swoich krągłości powinny zapomnieć o gładkich, prostych czy wręcz „workowatych” koszulkach nocnych. Odważny wzór i rozkloszowany dół zdobiony delikatną falbanką, odcięty pod biustem odwróci uwagę od zbędnych kilogramów. Z kolei dekolt w kształcie litery V obszyty koronką lub jedwabną tasiemką optycznie zmniejszy i ładnie wyeksponuje pełniejsze piersi a zarazem doda im zmysłowości. Wybierz coś z koszuli damskich bawełnianych na ramiączkach.

Koszulki nocne dla szczupłych i wysokich

Tu idealnym rozwiązaniem są kroje z przedłużonymi rękawami, za kolano, które optycznie zmniejszają sylwetkę nie pozbawiając jej przy tym kobiecego wdzięku.

Zobacz też: Jak ułożyć ubrania w szafie

Koszule nocne dla kobiet z małym biustem

Panie, którym natura poskąpiła kobiecych wypukłości nie mają się czego obawiać. Z pomocą przychodzą im kwieciste, wyraziste wzory oraz poprzeczne paski. Jeżeli dodatkowo wybierzemy koszulę nocną z wszytym fiszbinowym stanikiem uszytą z lśniącego materiału (np. satyny) powinnyśmy raz na zawsze wyzbyć się kompleksu małych piersi. Nie wspominając o wszelkiego typu push-upach i wkładkach. Choć tu uwaga! Jeśli przyjdzie je nam zrzucać w ramionach ukochanego – nie róbmy tego zbyt ostentacyjnie.

Koszulki nocne dla kobiet z dużym biustem

Jeżeli z powodu dużych piersi odczuwamy pewien dyskomfort i chciałybyśmy je trochę optycznie zmniejszyć powinnyśmy założyć koszulę z zabudowaną górą i z gorsetem posiadającym delikatny ściągacz. Świetnym dodatkiem do takiego nocnego stroju są naszywki, nadruki, przypinane cekiny umieszczone u dołu, które odwrócą wzrok mężczyzny od górnych partii ciała (jeżeli jest to w ogóle możliwe). Optyczne triki tego typu spowodują, że będziemy wyglądać bardziej proporcjonalnie, szczuplej i lepiej, a co za tym idzie będziemy czuć się pewniej. A o to przede wszystkim chodzi.

Pokaż koronki - jak oswoić bieliźniany trend

Reklama

Warto pamiętać, że najważniejszym kryterium, którym powinnyśmy się kierować przy wyborze bielizny nocnej musi być komfort noszenia i jej jakość. Dobrze skrojona, lekka, wygodna koszulka czy tuniczka nocna, która jest jak druga skóra może podnieść samoocenę każdej kobiety. Nie warto więc kupować czegoś w czym czujemy się źle, bo ani bajeczny wzór, ani najmodniejszy w sezonie fason nie zapewnią nam wówczas atrakcyjności.