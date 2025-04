Marynarka to obowiązkowy element garderoby każdej kobiety. Nawet jeśli nie musisz być bardzo elegancka to noś żakiet z jeansami lub zwiewnymi sukienkami. Ba! Teraz nosimy je nawet ze spodniami dresowymi.

Dlaczego aż tak je uwielbiamy? Bo są wyjątkowo łaskawe dla kobiecych sylwetek. Wyglądamy w nich niezwykle zgrabnie i szykownie - trzeba tylko dobrać fason odpowiedni do swojej sylwetki.

Żakiet dla figury typu klepsydra

Kobiety z mocno wciętą talią i biustem proporcjonalnym względem bioder mogą poszaleć w doborze żakietów. Pasuje do nich naprawdę wiele fasonów, jednak najlepiej będą wyglądały w tych, które podkreślają talię. Dlatego zaszewki czy baskinka wszyta w pasie będzie na nich leżała fantastycznie. Jeśli chodzi o wzory i kolory klepsydry też nie muszą się ograniczać. Chyba, że chcą optycznie pomniejszyć swój biust - wtedy lepiej wybrać gładki żakiet w stonowanym kolorze.

Żakiet dla figury typu gruszka

Jeśli twoje biodra są znacznie szersze niż ramiona, żakiet będzie najbardziej szałowym elementem twojej garderoby. Aby odwrócić uwagę od masywnego dołu, twój żakiet powinien być kolorowy i wzorzysty. Mile widziane będą też bufki czy poduszki na ramionach, które wyrównają proporcje sylwetki.

Marynarki dla figury typu jabłko

Słowo "marynarka" nie jest tu przypadkowe - właśnie z mody męskiej powinnaś czerpać inspiracje. Typowo kobiecy żakiet zamień na oversizeowe wdzianko, które nie będzie podkreślało talii. Dzięki temu nikt nie będzie wiedział, czy masz, czy nie masz wyraźnego wcięcia w tym miejscu.

