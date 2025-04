Oczywiście, najbardziej eleganckie są krawaty z jedwabiu, a jeśli wykonane jest z niego także jego wnętrze (tzw. dusza krawatu), to mamy gwarancję łatwego wiązania i długiego, efektownego wyglądu. Tkaniny krawatów zawierają również niekiedy domieszki bawełny lub lnu. Sportowe koszule oraz tweedowe marynarki dopuszczają zakładanie krawatów wełnianych, tweedowych lub z dodatkiem kaszmiru.

Reklama

Zobacz także: Krawat czy muszka?

Jeśli chodzi o długość, to po rozłożeniu krawat powinien mieć około 145-150 cm, a już po zawiązaniu obydwa jego końce mają dosięgać paska. Długość można regulować spinką umieszczoną pod marynarką.

Zobacz także: Jak dbać o krawat?

Gładki czy we wzory



Dobranie krawatu do koszuli nastręcza niekiedy sporo problemów, dlatego trzeba pamiętać o okolicznościach, w jakich przyjdzie go nosić. Elegancki i dość uniwersalny jest krawat gładki, zaś styl dzienny (preferowany m.in. w pracy) cechuje się prążkami, paskami lub regularnymi wzorami. Wieczorową porą można wybrać krawat z kropkami lub motywami roślinnymi na jednolitym tle. Generalnie zaś stosuje się zasadę: jeden element gładki plus jeden element wzorzysty, zatem gładka koszula wymaga wzorzystego krawatu i na odwrót.

Nie znaczy to jednak, że zasady tej nie można łamać, ale na takie szaleństwo mogą pozwolić sobie tylko osoby z dużym wyczuciem stylu.

Jaki węzeł do jakiego kołnierzyka



Jeśli chodzi o sposoby wiązania krawatów, to istnieje ich kilkadziesiąt, a to, który wybierzemy zależy najczęściej od fasonu kołnierzyka koszuli. Tak więc do kołnierzyka typu button down lub tab najlepiej dobrać węzeł prosty, czyli pojedynczy, zaś do kołnierzyka włoskiego najbardziej pasuje węzeł windsor. Jest to węzeł mocny i solidny o kształcie trójkąta, wiązanym w ośmiu ruchach. Pasuje najlepiej do szerokich kołnierzyków, jakie nosił książę Windsor.

Efektownym uzupełnieniem zawsze będzie dekoracyjna szpila, którą umieszcza się na długości odpowiadającej dwu palcom poniżej węzła.

Szerokość krawata

Niezwykle istotna jest również szerokość krawata, którą należy dopasować do wzrostu i sylwetki oraz do szerokości klap marynarki. Najszersza część krawata nie powinna być szersza niż najszersza część klap marynarki. Jeśli jesteś niski i dość krępy zakładaj raczej węższe krawaty - wydłużą one Twoją sylwetkę. Natomiast jeśli jesteś wysoki i raczej szczupły najlepiej będziesz wyglądał w krawacie szerokim.

Jeśli będziesz miał nadal problem z doborem szerokości krawata trzymaj się zasady, że najbezpieczniejsze są krawaty o średniej szerokości. A za taką uznaje się szerokość trzy oraz trzy i pół cala (ok. 8-8,5 cm). Wiele renomowanych producentów produkuje krawaty wyłącznie w tym wymiarze.

Reklama

Krawata nie należy nosić do koszuli z krótkim rękawem. Jest to źle postrzegane, ale niestety to prawdziwa plaga szczególnie na przyjęciach weselnych w letnim okresie.