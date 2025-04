Wiele kobiet nie ma zielonego pojęcia, w jakich kolorach wygląda najlepiej. Bardzo dużo poradników każde nam przeprowadzać analizę kolorystyczną, kierować się kolorem żył, oczu czy włosów. Oczywiście to bardzo ważne składowe, ale my dzisiaj zrywamy z tymi metodami i patrzymy jedynie na odcień skóry. Tym razem przygotowałyśmy dla was mini przewodnik, który pozwoli raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości.

1. Jasna karnacja

Kobiety o jasnej karnacji będą znakomicie wyglądały w szmaragdowej zieleni. Ten kolor pięknie wydobędzie odcień waszej skóry. Równie dobrze będziecie wyglądały w pastelowym błękicie. Jeżeli chcecie uzyskać bardziej kobiecy efekt, to pomalujcie usta na czerwono.

Kolor kamelowy to klasyk, który tworzy atrakcyjny kontrast z bladą skórą. Dlatego spokojnie możecie kupować ubrania w tym odcieniu, bo jesteśmy pewne, że jeszcze długo nie wyjdzie z mody.

2. Średnia karnacja

Delikatnie brązowa skóra doskonale się prezentuje ze wszystkimi ubraniami z metalicznym połyskiem. Złoty, srebrny lub miedziany - wybór należy do was. W waszej szafie nie powinno również zabraknąć ubrań w kolorze gołębiej szarości. Posiadaczki jasnej karnacji powinny wybrać ciemniejszy odcień tego koloru, a szczęściary z ciemną karnacją najlepiej będą wyglądały w jasnych odcieniach szarości.

Jak ognia unikacie wszystkich neonowych kolorów? Niepotrzebnie, bo będziecie prezentowały się w nich znakomicie. Spróbujcie, a nie będziecie chciały się z nimi rozstać.

3. Ciemna karnacja

To chyba najmniejsza grupa kobiet, ale zieleniejemy z zazdrości, gdy patrzymy na ich piękne oliwkowe skóry. Intensywna żółć, kobalt i czerwień makowa to kolory stworzone specjalnie dla was. Wszystkie są trudne w stylizacji i powinny grać zawsze pierwsze skrzypce, ale gwarantujemy, że będziecie wyglądały w nich obłędnie. Pamiętajcie również, że żółty to jeden z najmodniejszych kolorów na sezon jesień-zima 2017/2018.

