Wisiorek, naszyjnik, sznur korali czy łańcuszek z zawieszką... Co wybrać, by w prosty sposób dodać wyrazu swoim strojom? Zawsze dobieraj biżuterię do kształtu dekoltu i rodzaju stroju.

Jak dobrać biżuterię do typu dekoltu?



Serek

Wykrój dekoltu w kształcie litery V zmniejszy optycznie duży biust, ukryje szerokie ramiona i wydłuży szyję. Jeśli wkładasz bluzkę z takim dekoltem na gołe ciało, zadbaj o odpowiednią biżuterię. Najlepiej zgodnie z trendami pomieszaj style i dobierz 2-3 naszyjniki. Jeden z nich powinien być na tyle krótki, aby mieścił się we wnętrzu dekoltu. Drugi, dłuższy, niech obrysowuje linię dekoltu na zewnątrz. Trzeci zaś powinien różnić się długością od dwóch pozostałych, ale różnica nie może być zbyt duża.

Łódka

Dekolt typu łódka optycznie poszerzy ramiona, a przy tym odwróci uwagę od obfitego biustu. Jeśli założysz krótki naszyjnik, może się chować pod bluzką. Lepiej założyć sznur korali o podobnych kolorach i kształcie, lecz stopniowanej długości. Możesz również wybrać naszyjnik z pojedynczym wisiorkiem na długim łańcuchu lub drobne korale zawiązane na supeł.

Caro

Tego typu dekolt eksponuje piersi. Jeśli chcesz dyskretnie odwrócić od nich uwagę, zrezygnuj ze zbyt efektownych dodatków. Jeśli wręcz odwrotnie, pragniesz podkreślić swój biust, zdecyduj się na przykuwającą uwagę biżuterię. Możesz wybrać pojedyńczy sznur korali, ozdobny naszyjnik (supermodny w tym sezonie!) czy wisiorek. Pamiętaj, nie może być zbyt długi, ma jedynie wypełniać dekolt.

Owalny

Głęboko wycięty, dość szeroki dekolt odwraca uwagę od zbyt krótkiej, szerokiej szyi i rozbudowanych ramion. Warto go wypełnić delikatnym łańcuszkiem z ozdobną zawieszką lub modną kompozycją z pojedyńczych łańcuszków z przywieszkami. Do takiego dekoltu pasuje pasują również średniej długości subtelne koraliki lub naszyjniki złożone z kilku cienkich obróżek.



