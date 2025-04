Wąska talię, smukłe uda i piękny biust możesz mieć od razu. Wystarczy jedynie odpowiednio dobrana bielizna. By wyglądać perfekcyjnie koniecznie zadbaj o to, co pod spodem. Odpowiednio dobrana bielizna potrafi zdziałać cuda. I dieta nie będzie już potrzebna.

Jak dobrać bieliznę dopasowaną do typu sylwetki?

"Minimajzer’’ dla dużych piersi

Duży biust sprawia ci kłopoty podczas dobierania ubrań? Pewnie nie znalazłaś jeszcze odpowiedniego biustonosza. Wybieraj te z fiszbinami, zabudowane po bokach i pod biustem, o szerokich ramiączkach i pełnych miseczkach. Stanik ma za zadanie trzymać piersi w ryzach. Unikaj push-upów.

Rada stylisty:

Pochwal się pełnymi piersiami i noś sukienki z dekoltami w kształcie litery V – optycznie zbierają biust i wysmuklają sylwetkę.

Push-up dla małych piersi

Postaw na staniki typu push-up, które uwydatnią piersi i pozwolą cieszyć się seksownym dekoltem. Dzięki specjalnym wkładkom powiększą twoje piersi o 1-2 rozmiary.

Rada stylisty:

Wybieraj silkonowe i żelowe wkładki, które są przyjemniejsze w noszeniu.

Gorsety i staniki bez ramiączek

To pomysł nie tylko na wieczór. Dobrze dobrany uniesie i podkreśli piersi, pozwoli ci czuć się seksownie i ... bezpiecznie. Najlepiej sprawdzą się te z sylikonowym paskiem, który przylega do ciała i pozostawia bieliznę na miejscu.

Rada stylisty:

Pod białe bluzki czy sukienki noś cielistą bieliznę.

Modelująca halka lub body dla pań o figurze klepsydry

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego gwiazdy o pełnych kształtach wyglądają tak szczupło? Ich sekret to korygujące halki, które dzięki specjalnym przeszyciom wyszczuplą jednocześnie brzuch, talię, a nawet uda. Pod sukienki tupu tuba wybieraj bieliznę beszwową, będzie niewidoczna.

Rada stylisty:

Jeśli nie brakuje ci odwagi noś halkę lub body zamiast bluzki. Wystarczy ołówkowa spódnica, żakiet zarzucony na ramiona i... zestaw gotowy!

Korygujące majtki dla kobiet o figurze gruszki

Najwięcej do zarzucenia masz swojej figurze od talii w dół? Must-have w twojej szafie to korygujące majtki. Specjalne wzmocnienia na pupie potrafią unieść pośladki, zaś nogawki do kolan wysmuklą uda, a wysoki stan kończący się pod biustem perfekcyjnie wymodeluje brzuch.

Rada stylistki:

Jeśli masz problem z udami, pośladkami i brzuchem wybierz model 3 w 1.

