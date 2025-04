Przede wszystkim – torba

Odchodzi się już od tego, by torba kolorystycznie pasowała do butów. Nie musi być nawet w tym samym stylu ani wykonana z tego samego materiału co buty. Precz z monotonią! Nie możesz się przełamać? Spróbuj dobierać je w tej samej tonacji. Torebka może być zatem o ton jaśniejsza lub ciemniejsza od stroju albo stanowić kolorowy akcent, np. czerwona lub żółta torebka jako uzupełnienie czarnego stroju. Torba może być ozdobą stroju, niemal jak biżuteria...

Warto spróbować pobawić się stylami, łącząc je. Jest to niezwykle ciekawe, ale trudne – osoba niemająca o tym pojęcia powinna raczej z tego zrezygnować.

Najbezpieczniej więc jest dobrać torbę tak, aby nawiązywała do całości stylu i kolorystyki ubioru. Najpierw trzeba znaleźć punkt zaczepienia – kolor, fason, fakturę, tak aby komponowała się z resztą stroju i tworzyła spójną całość. Istotna jest okazja bądź sytuacja, w jakiej będziemy uczestniczyć: na przyjęcie wybierzemy torebkę elegancką, zaskakującą swoją formą i ozdobami (np. królującą od kilku sezonów kopertówkę, która jest bardzo mała, ale za to niezwykle urocza), na zakupy – pojemną, poręczną, a na wycieczkę – sportową i wygodną.

Rozmiar torby a sylwetka

Trzeba też pamiętać, aby dobrać wielkość torby do sylwetki:

Sporych rozmiarów torby pogrubiają osoby tęgie, zaś przytłaczają kobiety drobnej budowy. Kobiety z dużym biustem nie powinny nosić kopertówek pod pachą – najkorzystniej będzie się prezentować duża torba noszona na wysokości bioder. Panie o obfitych biodrach i udach powinny raczej zrezygnować z torebek damskich noszonych ukośnie na biodrach, bo jeszcze bardziej poszerzają. Niewielkie torebki nie są dobre dla osób wysokich lub z lekką nadwagą, gdyż sylwetka wydaje się przy nich wyjątkowo nieproporcjonalna.

Oto rady stylistki gwiazd – Rachel Zoe:

Zainwestuj w styl klasyczny. Jeśli wydasz pieniądze na torbę nowego projektanta, może ona z czasem stracić na wartości. Torba powinna „zarabiać” na siebie, stawać się z wiekiem coraz cenniejsza. Kupuj markowe torby vintage – są nieco znoszone, ale to dodaje im tylko uroku. Poza tym możesz mieć coś unikalnego i ponadczasowego. Szukaj toreb skórzanych, ale nie zamszowych – te drugie nieładnie się starzeją. Trzymaj się raczej ciemnych kolorów: czarnego, brązowego czy zielonego – jeśli inwestujesz w torbę, powinna pasować do jak największej liczby Twoich rzeczy. Nie kupuj torebek „na czasie”. Po kilku miesiącach każdy ją skomentuje: „Ona nosi torbę z zeszłego sezonu”.

Podstawowa zasada przy dobieraniu akcesoriów damskich:

Nie przesadzajmy z liczbą ozdób! Nikt nie chce wyglądać jak choinka. Jeśli strój jest dość ozdobny, wybieramy stonowaną torebkę. Do skromnego zaś ubrania warto wybrać rzucające się w oczy, bardziej ekstrawaganckie dodatki. Do wzorzystych ubrań lepiej pasują gładkie torebki, ale już torba z wzorem stworzy z jednolitym strojem oryginalną całość.

Torba do płaszcza czy do tego, co pod płaszczem?

Jesienią i zimą zastanawiamy się często, czy torebkę dobrać do okrycia wierzchniego, czy tego, co mamy pod nim. Oczywiście, najlepiej byłoby, aby wszystkie elementy stroju współgrały ze sobą, ale jest to trudne – mamy w szafie ograniczoną liczbę kurtek i płaszczy... Wybieramy więc torebkę uniwersalną, co nie oznacza: czarną. Równie dobrze zastąpi ją szara czy beżowa. Istotne jest także to, czy bardziej zależy nam na dobrej prezencji na ulicy w drodze do pracy czy na uczelnię, czy też po zdjęciu okrycia wierzchniego. Efekt będzie zawsze dobry, jeśli dobierzemy torebkę do szala czy rękawiczek. Ciekawa jest zasada kontrastu albo zabawa różnymi odcieniami jednego koloru. Albo dodatki w różnych kolorach, ale w jednej pasującej gamie. Możliwości mamy naprawdę dużo. Zawsze możemy też pożyczyć torbę od naszego mężczyzny...

A do czego pasek? Kilka ważnych wskazówek

Staraj się starannie dobrać pasek – dzięki niemu odmienisz swój strój i nadasz mu nowy wygląd. Kolorowy pasek nada Twojemu strojowi nowatorski wygląd, nawet jeśli będzie pożyczony od mężczyzny... Zwykłe dżinsy i koszulka nabiorą wyrazu, jeśli założysz do nich jaskrawy, wyróżniający się pasek, którego kolor możesz dobrać do butów lub torebki. Pamiętaj jednak, że nie może on zbytnio obciskać Twojej figury. Do luźnej koszuli lub bluzki załóż na biodra oryginalny, dość szeroki pasek – Twoja figura zyska dzięki temu właściwe proporcje i ukryjesz nieco wystający brzuszek. Dłuższa bluzka z wąskim paskiem jest odpowiednia, gdy masz nieco za szerokie biodra. Pasek osuń lekko na biodra, a doda Twojej figurze lekkości. Jeśli masz szerokie biodra, ale jesteś szczupła w pasie, możesz spokojnie wybrać pasek na talię. Jeśli uważasz, że masz nieproporcjonalną sylwetkę i chcesz wydłużyć optycznie nogi, warto założyć szeroki, wykonany np. z miękkiego skaju pasek, który świetnie będzie się układał. Gdy zapniesz go tuż pod biustem, Twoje nogi będą wyglądały na znacznie dłuższe. Gdy szeroki pasek założysz na talię, podkreślisz ją i nadasz swojej figurze kobiecych kształtów. Zakładając na talię niezbyt szeroki pasek do sukienki lub spódnicy, podkreślisz ją, nadając sylwetce lekkości. Zakładając pasek do talii, zrezygnuj z długiego naszyjnika.

Porad udzieliła marka Springfield.