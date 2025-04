W jaki sposób należy obchodzić się z krawatami, aby ich wygląd pozostał niezmieniony? Jak je czyścić i przewozić? Poniżej przedstawiam 10 moim zdaniem najważniejszych wskazówek, które przedłużą żywotność Twoich krawatów.

1. Zdejmując krawat „nie szarp się z nim”. Nie przeciągaj wąskiego końca przez węzeł. Zdejmuj go w ten sposób jakbyś go rozwiązywał krok po kroku – w odwrotnej kolejności do instrukcji wiązania.

2. Po zdjęciu krawata rozwiąż węzeł i zawieś go luźno.

3. Nie przechowuj krawatów w szufladzie – łatwo się odkształcą i stracą elegancki wygląd.

4. Wieszaj krawat w szafie na wieszaku lub na specjalnym kółeczku.

5. Jeśli nie możesz powiesić krawata w szafie – znajdź dla niego inne zaciemnione miejsce, bowiem powieszenie go w świetle dziennym, narazi tkaninę na odbarwienie.

6. Pakując krawat do walizki – zapakuj go do specjalnego pojemnika na krawaty (znajdziesz go w dobrych sklepach odzieżowych) lub po prostu włóż go do kieszeni swojego płaszcza. Uchronisz go w ten sposób przed zagnieceniami.

7. Aby uchronić krawat przed stałymi odkształceniami, staraj się go nie zakładać dwa dni z rzędu. Dasz mu w ten sposób czas na „wyciągnięcie kości”.

8. Jeśli pojawią się na krawacie zagięcia nie należy rozprasowywać ich żelazkiem.

9. Pomarszczenia na krawacie najlepiej jest prostować za pomocą pary. Sprytnym sposobem będzie powieszenie krawata w łazience podczas brania prysznica.

10. I ostatnia sprawa – czyszczenie krawatów. Możesz zanieść krawat do pralni, albo spróbować domowych sposobów. Skuteczny w usuwaniu plam okazuje się talk, który doskonale wchłania palmy. Wełniane krawaty można ponadto czyścić mieszaniną benzyny ekstrakcyjnej i wody (w stosunku 1:1). Natomiast krawaty jedwabne samą benzyną ekstrakcyjną. Ciecz najlepiej nanosić czystą szmatką i usuwać plamę przez pocieranie. Dobrym sposobem na unikanie zabrudzeń krawatów jest zakładanie spinek.