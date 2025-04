Jak często prać ubrania - bluzki, swetry, spódnice, marynarki, spodnie

Pranie to jeden z tych ważnych obowiązków domowych, których nie możemy unikać. Plama na ulubionej koszuli, błoto na legginsach bądź krople wina na obrusie musimy jak najszybciej zaprać. A co z innymi ubraniami noszonymi na co dzień? Sprawdziłyśmy, jak często je prać.