Zwróć uwagę na kolor stroju, jego krój, materiał, z którego jest uszyty oraz na deseń. W wysmuklaniu sylwetki pomogą ci też buty.

Jednolity kolor - co nosić?



Postaraj się tak komponować strój, by góra i dół były w jak najbardziej zbliżonych do siebie kolorach, czyli np. beżowa spódnica plus kremowa bluzka, albo niebieskie spodnie i taka sama koszula. Idealne dla ciebie będą również sukienki w jednolitym kolorze.

Jak to działa?



Nosząc strój w stylu total look nie przecinasz sylwetki w połowie, jak dzieje się to przy dwubarwnych, kontrastowych ubraniach, a dzięki temu optycznie nadajesz jej smukłość.

Pionowe paski



Postaw na ubrania w prążki. Ważne jest jednak, by były to paski pionowe, a nie poziome. Intensywniej działają prążki grubsze i w kontrastowym kolorze.

Jak to działa?



Każda rzecz w paski sprawia wrażenie dłuższej od innych. Dodatkowy efekt: wydasz się też szczuplejsza!

|Od lewej: Andrew GN, Altuzarra, Aquilano e Remondi - fot. FREE|

Rozcięcia, przeszycia - co nosić?



Jeśli decydujesz się na długą spódnicę czy sukienkę, zadbaj o to, by miała długi rozporek z boku. Korzystne też będą tuniki z głębokimi pęknięciami po bokach. Szukaj również ubrań, które mają widoczne pionowe szwy, np. modelujące talię przy żakiecie lub sukience.

Jak to działa?



Rozcięcia czy kontastowe przeszycia to pionowe linie. Patrząc na nie nasze oczy bezwiednie podążają za nimi z góry na dół dając wrażenie wydłużenia.

Miękkie tkaniny - co nosić?



Rewelacyjne są wszelkie dzianiny, np. dżersejowa, która subtelnie układa się na sylwetce. Dobre też będą ubrania z satyny, jedwabiu. Wybieraj ubrania opływające sylwetkę, układające się na ciele w delikatne pionowe fałdy.

Jak to działa?



Niski wzrost nie lubi geometrii – zdecydowane cięcia optycznie tną sylwetkę, a twoim zadaniem jest stworzenie wrażenia jednolitej, subtelnej sylwetki.

Obcasy - jakie nosić?



Zostań fanką butów na obcasie! Najkorzystniejsze będą oczywiście te wysokie. Jeśli jednak nie jesteś w stanie od rana do wieczora biegać w szpilkach, wybierz wygodny, niższy obcas typu klocek lub koturny – są również korzystne. Zwróć uwagę na czubek buta – powinien być lekko wydłużony, a wysmukli całe nogi.

Jak to działa?



To najszybszy i najskuteczniejszy sposób na dodanie sobie kilku centymetrów wzrostu!

