Lato to pora na kwiaty! Sukienka z tym motywem to niezawodny sposób, by dodać sobie niepowtarzalnego wdzięku. Do tego są wyjątkowo uniwersalne! Możesz założyć je na co dzień, ale z powodzeniem sprawdzą się też na randce, a nawet na półformalnym przyjęciu. Na kwiatowe desenie postawił w nowej kolekcji również H&M.

Gwiazdy oszalały na punkcie tego wzoru. Niedawno Małgorzata Rozenek założyła marynarkę z H&M, a ostatnio w sukience o bardzo podobnym materiale na spacer wybrała się Izabela Janachowska. Znalazłyśmy niemal identyczną w sieciówce!

Sukienki w roślinne wzory

Motywy roślinne to zawsze doskonały wybór na lato. Jak widać na zdjęciu Izabeli Janachowskiej, sukienki w kwiaty dodają uroku i kobiecości, a do tego doskonale nadają się na upały. Nie trzeba chyba dodawać, że wzory doskonale zamaskują też mankamenty figury!

Sukienkę podobną do tej, w której pozuje Izabela Janachowska, kupicie w sklepach H&M za 79,90 zł. Jest dostępna w czterech wersjach kolorystycznych, ale to właśnie biała w niebieskie wzory skradła nasze serca!

Jej prosty krój zostawia ogromne pole do popisu w dobieranych dodatkach. Wiązania na rękawach optycznie wyszczuplą ręce, a jej długość wizualnie doda twoim nogom kilka centymetrów.

fot. Materiały prasowe

Sukienkę w kwiaty możesz zestawić z delikatnymi sandałami lub nawet jasnym, sportowym obuwiem. Letnia sukienka będzie dobrze wyglądać z torebką-koszykiem oraz dużym przeciwsłonecznym kapeluszem.

W tym sezonie absolutnym hitem są sukienki o kroju cold shoulder, czyli odkrywające całkowicie ramiona. Ten model sprawdzi się nie tylko na letnim spacerze po mieście, ale i na plaży czy rodzinnym pikniku.

