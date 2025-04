Ile z was ma problem ze spóźnianiem się? Na pewno wiele a wszystko wynika ze złej organizacji czasu. A może ze zwyczajnej niewiedzy? Bo w końcu czas to pojęcie względne a rano leci jak szalony w przeciwieństwie do czasu, który dłuży nam się w pracy :)

Wstajemy o 700, szybki prysznic i kanapka w locie, i mamy 730, prawda? Pozostaje nam się tylko ubrać a to przecież chwila moment. 5 minut, 10?

Jak zorganizować czas i się nie spóźniać

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania na próbie 2000 kobiet i mężczyzn. Wyniki zaskoczyły wszystkich. Średni czas, który poświęcamy na ubranie się to 17 minut. Do tego 10/20 osób zazwyczaj się spóźnia a 1/20 osób w ogóle nie dojeżdża na zaplanowane wydarzenie.

Badanie wykazało, że 62% badanych kobiet wpada w szał związany z problemem z ubraniami. "Nie mam się w co ubrać", "Wszystkie na mnie źle leży", "Muszę iść na zakupy". Wiele z tego typu sytuacji prowadzi również do sprzeczek z partnerem.

Ostatnią ciekawostką w tym badaniu było to, że przeciętna Brytyjka ma w swojej szafie ok. 152 elementów, ale używa i nosi na co dzień jedynie 44% wszystkich rzeczy. Ciekawe jak to jest z Polkami.

Jedno jest pewne, jutro rano postarajcie się nastawić budzi na 17 minut wcześniej niż zazwyczaj :)

