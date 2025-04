Jak wybrać płaszcz idealny w ramionach



Zanim kupisz nowe wiosenne okrycie rozważ wszystkie warianty fasonów i wykończenia. Zobacz jakie porady mamy dla ciebie.

Ramiona klasyczne

Czyli proste, nieusztywniane. Tego rodzaju krój dobrze wygląda na każdej figurze, a zwłaszcza tych pełniejszych.

Reglanowe

Od klasycznych różnią się tym, że rękaw wszywany jest od linii dekoltu, bez odcięcia przy ramieniu. To opcja dla kobiet o figurze typu odwrócony trójkąt.

Z ozdobami

Mogą mieć na ramionach naszyte pagony lub umarszczone w romantyczne bufki. Na tego rodzaju płaszcze powinny zwrócić uwagę panie o wąskich ramionach.

Dobrze odpowiednie zapięcie



Jednorzędowe

Ponadczasowe i zawsze modne. W takim płaszczu dobrze prezentuje się większość kobiet. Pionowa linia guzików lub suwaka optycznie wydłuża sylwetkę.

Dwurzędowe

Przywodzi na myśl marynarskie lub żołnierskie kurtki. Sprawdza się przede wszystkim w luźniejszych, weekendowych modelach. Jedynie dla szczupłych, bo poszerza.



Maskowane

Zapięcie przysłonięte jest połą płaszcza i jest niewidoczne, gdy jest on zapięty. Takie fasony są eleganckie i łatwiej dobrać do nich dodatki (nie ogranicza styl i kolor guzików).

Wybieramy odpowiedni kołnierz



Prosty

O klapach ze szpiczastymi końcami (na zdjęciu obok). Niezwykle uniwersalny – pasuje zarówno przy wizytowych płaszczach, jak i sportowych.

Szalowy

Prezentuje się bardzo elegancko i kobieco. Jest na ogół spory i rozłożysty, dlatego optycznie poszerza górną część ciała, a w szczególności biust.

Stójka

Mocno zabudowany, jak chińskie kimono. Do noszenia jedynie z malutką gawroszką. Tego typu płaszcz dobrze wygląda u kobiet o proporcjonalnej figurze i szczupłej, długiej szyi.

Jaki wybrać pasek?



W kolorze płaszcza

Nadaje sylwetce kobiece kształty, ale nie dominuje w stroju. Tego typu płaszcz, zwany szlafrokowym, jest na ogół bardzo szykowny i nadaje się nawet na wieczór.

Kontrastowy

Jest mocnym akcentem w stroju. Akcentuje talię – powinna więc być wąska. Ciekawy efekt uzyskasz dobierając buty lub torebkę do koloru paska.

Bez paska

Może mieć prosty fason, gdzie talia akcentowana jest jedynie przez zaszewki (wysmukla sylwetkę). Inną opcją jest krój oversize, celowo poszerzony (dla figur typu jabłko).

Odpowiednia długość



Do połowy ud

Krótkie, przypominają kurtkę i tak je należy traktować. Najlepiej wyglądają w zestawie ze spodniami. Będą je chwalić także panie jeżdżące samochodem (wygodne!).

Do kolan

Bardzo kobiece. Są dość uniwersalne, bo pasują do spodni, jak i krótszych spódnic – wg kanonów mody nie powinny wystawać spod płaszcza.

Do łydek

Do nich możesz nosić wszystkie spódnice i sukienki za kolano. Ale uwaga: taka długość nie jest zbyt łaskawa dla sylwetki – lepiej dodać do stroju buty na obcasie, by optycznie wydłużyć nogi.

Dobrze dobrana tkanina



Wełna

Flausz, gabardyna, tweed, loden... to nazwy wełnianych tkanin. Pamiętaj: im więcej prawdziwej wełny w składzie, tym bardziej grzeje i nie wymaga dodatkowego ocieplenia.

Zamsz

Hit od kilku sezonów – zarówno ten prawdziwy, jak i sztuczny. Na korzyść tego drugiego przemawia cena i to, że jest miększy i lepiej się układa. Płaszcze z prawdziwego zamszu są za to bardziej szykowne.

Poliester

Na ogół z domieszkami innych syntetyków. Zaletą takiego płaszcza jest niezwykła trwałość i, na ogół, wodoodporność.

