Zimą naprawdę trudno przetrwać bez kozaków. Pasują i do spódnicy, i do spodni. Sprawdzają się nawet przy krótkich spodenkach. Producenci prześcigają się w coraz to bardziej fantazyjnych fasonach i wzorach. Podpowiadamy, czym kierować się przy zakupie kozaków, by doskonale się prezentowały i niezawodnie służyły przez kolejny sezon. To przecież spory wydatek.

Jak wybrać idealne kozaki?



Idealny rozmiar

Na zakupy koniecznie wybierz się wieczorem, kiedy stopy są zmęczone (mogą zwiększyć rozmiar nawet o jeden numer!). Zwłaszcza jeśli masz kłopoty z krążeniem, kup kozaki luźniejsze, także w cholewce. Dzięki temu w chłodniejsze dni w bucie zmieści się grubsza bawełniana skarpetka. Masz mocno zbudowane łydki i trudno ci znaleźć buty, które na ciebie pasują? Poszukaj kozaków z wszytą w cholewkę szeroką gumką (na całej długości lub tylko na górze). Są firmy, które mają różne szerokości cholewek, np. Caprice.



Niezawodne zamki

Ponieważ będziesz je zapinać nawet kilka razy dziennie, przed zakupem poddaj je surowemu testowi jakości. Muszą działać bez zarzutu, a zdarza się np., że wystająca podszewka nie pozwala im sprawnie „chodzić''. Nie krępuj się więc i kilkakrotnie zapnij je i rozepnij (na nodze). Sprawdź też, czy suwaki są równo wszyte.



Szlachetne wnętrze

Środek buta powinien być wyściełany skórą, która będzie wchłaniała pot i pozwala stopom oddychać. Najlepiej, jeśli jest jasna. Czarna skóra potrafi farbować. Idealne byłoby, gdyby skóra także znajdowała się na wewnętrznej stronie cholewki.



Praktyczny kolor

Ze względu na naszą aurę polecamy kozaki w ciemnych kolorach: czarnym, brązowym, fioletowym. Odradzamy zaś kozaki z bardzo jasnej skóry, zwłaszcza te z zamszu lub nubuku, chyba że będziemy je nosić tylko w suche dni.

Rada dla kupujących przez internet – zakupiony towar zawsze możesz zwrócić!

