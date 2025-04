44-letnia Heidi Klum to stylowa i pewna siebie kobieta, która doskonale wie, jak podkreślić atuty sylwetki. Zazwyczaj wybiera seksowne i kobiece stylizacje, które są jednocześnie stylowe i eleganckie.

Kolejny sukces! Gigi Hadid w dżinsowej kurtce polskiej marki

W ostatnich dniach paparazzi przyłapali gwiazdę w klasycznym zestawie, który był uzupełniony bardzo modnymi dodatkami. Modelka miała na sobie jasne spodnie dżinsowe. Biały top z dekoltem w kształcie litery "V", marynarkę w takim samym kolorze i szpilki z wydłużonym noskiem.

Do tego zestawu dobrała bardzo modny w tym sezonie koszyk, lustrzane okulary przeciwsłoneczne i minimalistyczną złotą biżuterię. Naszym zdaniem całość prezentowała się bardzo dobrze. Heidi Klum po raz kolejny udowodniła, że 40-stka to nowa 30-stka.

39-letnia Joanna Koroniewska stawia na klasyczne dodatki. Wiemy, gdzie je kupicie!

W popularnych sieciówkach udało się nam znaleźć ubrania i dodatki inspirowane stylem znanej modelki. Wszystkie rzeczy kupicie obecnie na wyprzedażach, więc będziecie wyglądały modnie za niewielkie pieniądze. A takie rozwiązanie przecież lubimy najbardziej!

Klasyczne dżinsy i białą ramoneskę wypatrzyłyśmy wśród propozycji marki Zara. Z H&M pochodzi biały top na cienkich ramiączkach, a z Mango okulary przeciwsłoneczne z lustrzanymi szkłami. Do tego jeszcze tylko eleganckie szpilki z kolekcji Badura i jesteście gotowe na podbój świata.

Dwie gwiazdy pojawiły się w tej samej sukience polskiej marki. Która wyglądała lepiej?