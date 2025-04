Dżinsy chyba każda z nas ma w swojej szafie. Nudne, pospolite... ograne? Nosimy je bardzo często i przy bardzo wielu najróżniejszych okazjach. A może warto pomyśleć o tym jak odświeżyć je w naszej garderobie? Mamy dla was 4 propozycje, 4 inspiracje.

Dżinsowe spodnie na czerwonych dywanach

Jak gwiazdy stylizują dżinsy?

W ostatnich dniach kilka gwiazd pojawiło się w dżinsach, zarówno w drodze na zakupy, jak i na Paris Fashion Week. Co potwierdza, że dżinsy, jak czerń, są ponadczasowe i pasują na każdą okazję.

Od lewej: Rihanna, Victoria Beckham, Dakota Johnson, Bella Hadid - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

Rihanna wciąż stawia na uliczny styl. Porwane spodnie, sportowe buty i bluza z nadrukiem (bluzy w tym stylu będą hitem jesieni i zimy 2016/2017!). Na spodnie w tym samy stylu postawiła Bella Haddid. Modelka również postawiła na sportowe buty - Reeboka. Jednak ta wybrała bardziej kobiecą stylizację. Biały top i pięknie zdobiony, obszerny kardigan prezentują się na niej świetnie. Stylowo, ale bardzo na luzie.

Dakota Johnson, którą za chwilę będziemy mogły podziwiać w kolejnej części 50 Twarzy Greya nosi dżinsy w stylu lat 90. Z wysokim stanem i przykrótkimi nogawkami. Aktorka połączyła je z botkami Gucci, prostym topem i tweedową marynarką. Look na co dzień, ale z modowym smaczkiem - kochamy to! A na koniec nasza ulubiona fashionistka Victoria Beckham. Na jej przykładzie utwierdzamy się w przekonaniu, że im prościej, tym lepiej. Rurki z delikatnymi sandałkami i bluzką z dzianiny prezentują się jak milion dolarów, prawda?