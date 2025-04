Opinia stylistki: jak optycznie wyszczuplić nogi

Ten mankament figury spędza sen z powiek wielu paniom. Grube nogi można jednak optycznie wyszczuplić lub - jeśli jest to konieczne - skutecznie ukryć dzięki odpowiednio dobranym stylizacjom.

Jak wysmuklić optycznie grube nogi?

Jeśli nie będziesz nosić spódnic opinających uda (np. szytych ze skosu) czy obcisłych spodni, nie zdradzisz wyglądu nóg. Postaw więc na rzeczy, które łagodnie opływają kształty i pokazują najsmuklejsze miejsca – tuż nad łydką, a będziesz wyglądała zdecydowanie szczuplej.

Wybierz odpowiednie buty

Przede wszystkim zwróć uwagę na buty – mają ogromne znaczenie. Nogi wyglądają na grubsze w pantoflach zapinanych wokół kostki, a idealnie je wyszczuplają czółenka z mocnym wycięciem i lekkim czubkiem. Możesz pozwolić sobie na botki, ale tylko do spodni. Jeśli chcesz je nosić do spódnicy pamiętaj, aby ich krawędź znalazła się poniżej cholewki.

Dopasuj żakiet

Jeśli twoje uda nie są szczupłe, najbezpieczniej będzie je zasłonić połami żakietu lub blezera. Dlatego do spodni wkładaj raczej długą marynarkę, sięgającą nawet do kolan. Musi być wcięta w talii, by figura nie wyglądała niekształtnie. Żakiet łącz z dołem w tym samym odcieniu lub od niego ciemniejszym. Jeżeli zdecydujesz się na tkaninę w prążki, cała sylwetka nabierze smukłości. Dobrze będziesz wyglądać w modnych w tym sezonie szerokich spódnicach czy sukienkach typu oversize.

Jakie spodnie i spódnice?

Twoim problemem są masywne łydki lub grube kostki? Unikaj krótkich spodni: szortów, bermudów, rybaczek. Zaufaj raczej klasycznym modelom, które mają długą nogawkę, zakrywającą piętę oraz zaprasowane kanty. Idealne dla ciebie będą też sukienki i spódnice w wersji maksi.

