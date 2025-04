Klasyczny golf ma ściśle przylegający do szyi kołnierz dający się wywinąć. Mianem półgolf określa się sweter, którego kołnierz jest wysoki, ale nie wywija się go. Mniej klasyczna odmiana to sweter, który ma bardzo szeroki, opadający kołnierz odsłaniający szyję.

Krótka historia

Wysokie kołnierze pojawiały się już w XV wieku, ale w formie zbliżonej do dzisiejszej noszono je dopiero pod koniec XIX wieku w Anglii. Modę na nie wypromowali cykliści, którzy nosili golfy, by chronić szyje przed zimnem. Zaraz po nich zapożyczyli je żeglarze i żołnierze (podczas II wojny światowej golfy stanowiły część umundurowania U.S. Navy).

W latach dwudziestych XX wieku golfy zaczęli nosić artyści i intelektualiści. Szybko przenikły też do świata kobiet, min. dzięki feministkom, a następnie gwiazdom hollywoodzkiego kina. Golfy kochała m.in. Marylin Monroe i Audrey Hepburn.

Jak nosić golf?

Jednobarwny, prosty golf jest bardzo prosty w stylizowaniu. Dobrze wygląda w prostych zestawach we francuskim stylu czyli z wąskimi cygaretkami, balerinami lub szpilkami. Bardzo kobieco prezentować się będzie w połączeniu z rozkloszowaną spódnicą za kolano. Można go nosić też zamiast bluzki pod wełniany żakiet lub dłuższy kardigan. Dla odważnych: w stylizacji męskiej – z prostymi spodniami i butami oksfordkami.

Jak nosić golf, by wymodelował sylwetkę?

Czy każdemu dobrze w golfie?

Niestety, nie wszyscy dobrze w nim wyglądają.

Wymaga długiej szyi, bo optycznie ją skraca.

Niekorzystnie wyglądać będzie również przy dużym biuście, bo zabudowany dekolt mu nie służy.

Jest za to idealny w maskowaniu niezbyt ładnej szyi (skutecznie ukryje wiek, bo nie od dziś wiadomo, że oznaki upływającego czasu najszybciej poznać po szyi).

To fason dla kobiet o drobnych i wąskich ramionach.

