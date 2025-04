Wiele z nas ma kłopot z dobraniem odpowiedniego biustonosza. W popularnych sieciówkach nie znajdziemy niestandardowych rozmiarów, a w specjalistycznych butikach zapłacimy krocie. Postanowiłam zaciągnąć języka i zapytać dziewczyny z redakcji, gdzie one kupują staniki.

Jak dopasować idealny biustonosz? - poradnik

Gdzie kupić biustonosz doskonały?

Każda z nas ma inny rozmiar i inne preferencje, a także przyzwyczajenia. Zatem sprawdźcie, gdzie szukamy biustonoszy, jakie sklepy mamy sprawdzone i co polecamy. Może pomoże wam to w następnych zakupach?

Jeśli chodzi o staniki, mój wybór jest oczywisty - od dawna jestem wierna marce Dalia. Po pierwsze dlatego, że lubię stawiać na polskie firmy - mam wtedy poczucie, że pomagam naszej gospodarce. Po drugie: bardzo odpowiada mi jakość bielizny Dalii (a co za tym idzie: wygoda). Po trzecie: można u nich znaleźć biustonosze w najbardziej szalonych kolorach i wzorach, w każdym możliwym rozmiarze.

- Weronika, red. działu Dom i Przepisy

Kupuję staniki albo w profesjonalnym sklepie z bielizną (np. BB Boutique Bielizny przy Metro Pole Mokotowoskie albo w H&M). Natura obdarzyła mnie małym biustem, także raczej nie mam problemu z dobraniem bielizny - mój rozmiar jest zawsze dostępny, a ja sama nie jestem wymagającą klientką.

- Agata, wydawca Polki.pl

Jak powinien wyglądać dobrze dobrany stanik?

Sama nie mam problemu z dobraniem bielizny, gdyż niewielki biust - to niewielki problem :) Jednak wychodzę z założenia, że nie ma co oszukiwać natury i zawsze wybieram staniki bez jakichkolwiek wypełniaczy czy fiszbin. Delikatne, koronkowe są najwygodniejsze. Najczęściej wybieram się do sklepów takich jak Intimissimi czy Etam. Tam modele bez ulepszaczy to normalność. Jeśli macie mały biust polecam również Zalando.pl - tam zawsze znajduję niepowtarzalne modele, których nie znajdziecie w sieciówkach.

Znam też dziewczyny, które potrzebują tzw. biustonoszy dla puszystych. Kupują je w sieci.

Dla mnie bielizna musi być przede wszystkim wygodna, dopasowana i ładna. Chociaż sklepów, w których można kupić stanik jest dużo (zarówno tych wyłącznie z bielizną, jak i w tych, gdzie bielizna jest tylko dodatkiem), to wybór wcale nie jest taki prosty, jak się wydaje. Raczej unikam kupowania staników w sklepach z ubraniami, gdzie bielizna stanowi mniejszość. Z doświadczenia wiem, że staniki, które można tam dostać, są raczej nietrwałe i nawet jeśli w przymierzalni pasują, to w domu z niewiadomych przyczyn okazuje się, że coś jest z nimi nie tak... Odstają lub uciskają, czego nie można wybaczyć biustonoszowi! Najgorsze jest to, gdy po pewnym czasie wydostają się z nich kłujące fiszbiny. Wyjątek stanowi H&M, gdzie zdarza mi się kupić stanik, ale raczej dlatego, że jest po prostu ładny. Jeśli szukam stanika, który sprawdzi się na jakieś wyjątkowe okazje (np. ma pasować do sukienki na wesele) albo takiego, który będzie wygodny i co najważniejsze, nie porwie się po 3. praniu, to stawiam na sprawdzoną bieliznę z Intimissimi, gdzie wybór rozmiarów i fasonów jest przeogromny.

- Gosia, red. działu Ślub