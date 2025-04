Większość pań zapewne marzy o wspaniałym facecie w stylu Jamesa Bonda. Nie ulega chyba również wątpliwości, że miarą jego sukcesu, poza siłą, jest właśnie dobrze dopasowany garnitur, symbol męskiego seksapilu. Chyba nie ma na świecie mężczyzny, który by źle prezentował się w tym ubiorze!

Garnitur a sylwetka

Nie ma osoby na świecie, która miałaby idealną sylwetkę. Nawet Brad Pitt, który od dobrych kilku lat uznawany jest za najprzystojniejszego mężczyznę na globie ziemskim, skarży się na zbyt chude łydki. Każdy więc ma coś do ukrycia, a odpowiedni strój jest właśnie po to, by zakamuflować „wady” a wyeksponować zalety. W tym celu jednak dobrze jest wpierw określić swoją figurę, by następnie móc właściwie dopasować do niej garnitur. Tak więc, jeśli mężczyzna jest:

, powinien sięgać raczej po garnitury wykonane z solidnej wełny lub tweedu, które dodadzą jego sylwetce kilogramów; w tej sytuacji dobrze jest również zrezygnować z wszelkich kolorów ciemnych, które dodatkowo wyszczuplają oraz deseni w paski, które wydłużają; najlepiej będzie więc wybrać garnitur w kolorze jasnym i jednolitym; marynarka może być spokojnie dwurzędowa lub trzyrzędowa, spodnie zaś powinny mieć wysoki stan, który ukryje wysoki wzrost; krępy , powinien raczej sięgać po lekkie materiały w ciemnych kolorach, które optycznie wyszczuplają sylwetkę; również wszelkie desenie w paski będą dla krępego mężczyzny dobrym wyborem; ważne jest jednak, by w takim wypadku dobierać wszystko z umiarem; marynarka powinna być dwurzędowa i najlepiej z rozcięciem z tyłu, tak, by po zapięciu nie opinała się na ciele;

, powinien raczej sięgać po lekkie materiały w ciemnych kolorach, które optycznie wyszczuplają sylwetkę; również wszelkie desenie w paski będą dla krępego mężczyzny dobrym wyborem; ważne jest jednak, by w takim wypadku dobierać wszystko z umiarem; marynarka powinna być dwurzędowa i najlepiej z rozcięciem z tyłu, tak, by po zapięciu nie opinała się na ciele; niski, może dowolnie dobierać materiały i kolory, ale powinien raczej unikać krzykliwych złożeń, które zwracały zbytnią uwagę na jego wzrostu; takim panom poleca się więc raczej garnitury w stonowanych kolorach, w desenie z podłużnymi liniami, które mają właściwości wydłużające; poza tym bardzo ważny jest dobór odpowiedniego rozmiaru; w przypadku niskich panów zbyt szerokie spodnie lub przydługa marynarka, będą bardziej niekorzystnie wyglądać, niż na wysokich mężczyznach.

Kilka ważnych rad

W doborze odpowiedniego garnituru, poza sylwetką, należy również pamiętać o kolorze czy deseniu. W świecie mody istnieje kilka ważnych zasad, które określają co i kiedy powinno się nosić, tak więc:

