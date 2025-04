Anna Lewandowska wie, co modne! Znana sportsmenka od dawna przestała być inspiracją jedynie w zakresie zdrowego stylu życia. Trenerka powoli staje się nową ikoną mody. Jedna z jej ostatnich stylizacji wpadała nam w oko!

Anna Lewandowska w garniturze polskiej marki. Ile kosztuje ten model?

Anna Lewandowska przyzwyczaiła nas do sportowych stylizacji. Na co dzień zwykle nosi legginsy, topy lub innego rodzaju odzież przeznaczoną do ćwiczeń. Jednak od czasu do czasu lubi założyć coś bardziej eleganckiego. Na czerwonym dywanie zwykle pojawia się w efektownych sukniach lub seksownych kombinezonach. Tym razem postawiła na coś zupełnie innego...

Granatowy damski garnitur w prążki pochodzi z kolekcji polskiej marki Zquad. Klasyczne połączenie marynarki i spodni to zestaw, który doskonale sprawdza się na wiele okazji. Można go nosić do pracy, na rodzinne spotkania, a nawet na wieczór. W połączeniu ze szpilkami prezentuje się nie tylko elegancko, ale również.... seksownie!

Sprawdziłyśmy, ile kosztuje garnitur Anny Lewandowskiej. Można go kupić w dwóch wariantach z marynarką lub kamizelką. Za ten drugi zestaw, czyli spodnie (520 zł) + kamizelka (580 zł), trzeba zapłacić 1100 zł.

Nam bardzo podoba się ten trend! To ponadczasowa klasyka, która idealnie wpisuje się w obowiązujące trendy na wiosnę i lato 2019. A do tego, można z nim stworzyć wiele stylizacji. Wystarczy np. połączyć garniturowe spodnie z t-shirtem i kurtką dżinsową, by powstał zupełnie inny look!

A ty masz w swojej szafie damski garnitur?

