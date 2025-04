Garderoba kapsułowa przypadnie do gustu wielbicielkom minimalizmu. To uniwersalne ubrania i dodatki, które są odpowiednie na wiele okazji. Mają klasyczne fasony i stonowane kolory. Wszystkie klasyczne elementy doskonale do siebie pasują, tworząc idealną bazę.

Reklama

Jeśli masz ochotę, możesz pozostać wierna klasyce lub łączyć ją z najnowszymi trendami np. zwierzęcymi wzorami, neonami czy modnym futerkiem. Na jesień 2019 polecamy 5 rzeczy, które tworzą spójny zestaw, ale... będą możesz je miksować z innymi elementami.

Beżowy trencz

Trencz to klasyczny płaszcz, do którego nie trzeba przekonywać żadnej eleganckiej kobiety. Jest ponadczasowy, można go nosić do wielu stylizacji, a także - dzięki paskowi - doskonale podkreśla atuty kobiecej sylwetki.

Na jesień 2019 polecamy wybrać płaszcz wełniany o nieco dłuższym fasonie. Najmodniejsza długość sięga do połowy łydki. To nie tylko stylowy, ale przede wszystkim praktyczny krój, który doskonale sprawdzi się na chłodniejsze dni.

fot. Materiały prasowe/ C&A, cena ok. 199,90 zł

Biała bluzka

W ostatnich latach tak bardzo pokochałyśmy koszule w męskim stylu, że niemal zapomniałyśmy o kobiecych bluzeczkach. Pora to zmienić! Na tegoroczną jesień proponujemy romantyczny krój z zaokrąglonym kołnierzykiem, subtelnymi makietami i... aksamitką wiązaną pod szyją. Ten efektowny akcent doskonale pasje do trendu na lata 90.

fot. Materiały prasowe/ Moodo, cena ok. 69,99 zł

Jeansy z wysokim stanem

Takie spodnie to absolutna baza garderoby. Posłużą na wiele okazji: do pracy, na imprezę oraz na spotkanie z przyjaciółką. Wszystko zależy, jakie elementy do nich dobierzesz. W duecie z białą bluzką stworzą klasyczny zestaw do biura. W nowym sezonie polecamy fason o długości 7/8. Pamiętaj tylko, że może on skracać sylwetkę. Koniecznie noś go z wysokimi obcasami.

fot. Materiały prasowe/ Małgosia Socha x Monnari, cena ok. 219,00 zł

Sznurowane botki

Absolutny przebój sezonu, który przy okazji jest też... niepodważalną kwintesencją klasyki. Możesz wybierać spośród zaokrąglonych spiczastych lub prostokątnych nosków (hit!). Sznurowane botki są bardzo kobiece, wygodne, a do tego świetnie wyglądają z jeansami z krótszą nogawką.

fot. Materiały prasowe/ Ochnik, cena ok. 499,90 zł

Nerka

Nie masz jeszcze torebki na biodra? W tym sezonie musisz to zmienić. Polecamy model w kolorze czarnym. Doskonale wkomponuje się w garderobę kapsułową. Praktyczna i modna nerka awansowała do grona najmodniejszych torebek. Co ciekawe, styliści radzą, by zestawiać ją również z eleganckimi ubraniami np. ołówkowymi spódnicami.

fot. Materiały prasowe/ Tommy Hilfiger/eobuwie.pl, cena ok. 399,00 zł

Reklama

Przeczytaj:

10 hitów z nowej kolekcji H&M na jesień 2019

Nowości z sieciówek: wrzesień 2019