Lidl po raz kolejny proponuje swoim klientom stylowe ubrania w przystępnych cenach. Tym razem na półkach w dyskoncie pojawiły klasyczne damskie koszule, na które nie trzeba wydawać majątku. Tak tanio nie kupisz ich nawet w sieciówce!

Koszule damskie z Lidla

Klasyczna koszula to baza kobiecej szafy. Nosimy ją zarówno do pracy, jak i na ważne spotkania biznesowe lub w gronie rodzinnym, a nawet na co dzień do dżinsów. Idealnie łączy się z ołówkowymi spódnicami i dopasowanymi spodniami. Taką koszulę po prostu trzeba mieć!

Koszule z Lidla uszyte są w 97% z bawełny z dodatkiem elastanu. Mają dopasowany fason, który doskonale prezentuje się na kobiecej sylwetce. Można je nabyć w rozmiarach od 34 do 46. Za elegancką koszulę trzeba zapłacić jedynie 49,99 zł.

Koszule są dostępne w kilku kolorach i wzorach. Największym hitem są koszule z nadrukiem w ptaki. Ten model pojawiał się w Lidlu już wcześniej i zawsze ekspresowo znikał!

Dla pań, które wolą gładkie ubrania, również znajdzie się coś odpowiedniego. W ofercie dostępna jest tradycyjna biała koszula, która została ozdobiona naszywką w kształcie ust. Ciekawą propozycją jest również granatowa bluzka z elegancką stójką.

Taka koszula to doskonały wybór zawsze wtedy, kiedy... nie wiemy, w co się ubrać. Klasyczna bluzka sprawdza się idealnie w wielu sytuacjach. Koszule są dostępne od poniedziałku 19 listopada.

