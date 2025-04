Każda kobieta doskonale wie, że dżinsy mogą być najlepszym przyjacielem, ale również, największym wrogiem. A znalezienie pary, która idealnie leżą wymaga odrobiny wysiłku, cierpliwości i znajomości własnej figury.

Jest jednak jeden model, który pasuje do wielu sylwetek i większość kobiet wygląda w nich dobrze. Mowa oczywiście o dawno zapomnianych dzwonach, które od kilku sezonów starają się przebić wśród innych trendów, ale niestety bezskutecznie.

Dla kogo są dzwony?

Dzwony to bardzo dobra inwestycja. Jeżeli szukacie ich w popularnych sieciówkach i sklepach z dżinsami to ten model znajdziecie pod tajemniczą nazwą FLARED - to w języku angielskim znaczy rozkloszowany, a ta nazwa wzięła się oczywiście od charakterystycznych rozszerzanych nogawek.

Powinny polubić je panie, które nie mają zbyt zgrabnych nóg, bo ten model spodni doskonale maskuje masywne i niezgrabne łydki. Jednak powinny zapomnieć o nich kobiety, które mają grubsze uda, bo ten fason podkreśla właśnie tę część ciała. Niezbyt dobrze wyglądają w nich również panie o figurze klepsydry i posiadaczki szerokich bioder.

Dlaczego spodnie z rozszerzanymi nogawkami tak dobrze wpływają na figurę? Ten model nadaje sylwetce odpowiedni kształt i przywraca jej równowagę. Dodatkowo wyszczupla i dodaje kilka dodatkowych centymetrów.

Jak nosić dzwony?

Chyba trudniej o większy symbol lat 70., więc pewnie nie zdziwi was fakt, że dzwony najlepiej wyglądają w zestawach inspirowanych właśnie tą dekadą - delikatna luźna koszula zdobiona kwiatowym motywem, buty na koturnie i torba z frędzlami to zestaw idealny.

Jeżeli taki zestaw do was nie pasuje, to może wolicie nosić je z koszulami? Tutaj proponujemy dwa sposoby stylizacji. Pierwszy to koszula zapięta pod samą szyję, a drugi to rozpięta, ale tak, żeby widać było bieliznę. W drugim wypadku pamiętajcie o biżuterii, która będzie odwracała uwagę od głębokiego dekoltu.

Dzwony równie dobrze wyglądają ze stylowymi golfami, futrzanymi kamizelkami czy kurtkami typu parka.

