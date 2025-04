Spodnie flare: trend z lat 70. powraca w wielkim stylu. Komu pasują dzwony i jak je stylizować?

Spodnie flare (z rozszerzaną nogawką) to prawdziwy must have ostatnich miesięcy. Stały się podstawowym elementem garderoby fashionistek na całym świecie. Są bardzo wszechstronne, stylowe i pochlebne dla sylwetki. Możesz stworzyć z nimi look na każde wyjście. Sprawdź, jak stylizować spodnie dzwony, komu pasują i gdzie znajdziesz najciekawsze modele.